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राजस्थान यूथ कांग्रेस चुनाव को लेकर 23 उम्मीदवार मैदान में, गहलोत ने दिया जनसंपर्क बढ़ाने का संदेश

Rajasthan Politics:  राजस्थान यूथ कांग्रेस चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही है. इसके चलते परफॉर्मेंस लिस्ट में शामिल 30 नामों में से 23 नेताओं ने  नामांकन भर दिया है.  

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByVishnu1 Sharma
Published:Apr 05, 2026, 04:09 PM IST | Updated:Apr 05, 2026, 04:09 PM IST

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राजस्थान यूथ कांग्रेस चुनाव को लेकर 23 उम्मीदवार मैदान में, गहलोत ने दिया जनसंपर्क बढ़ाने का संदेश

Rajasthan Politics: राजस्थान यूथ कांग्रेस में इन दिनों चुनाव की प्रक्रिया चल रही है. कांग्रेस की ओर से जारी परफॉर्मेंस लिस्ट में शामिल 30 नामों में से 23 नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है. फिलहाल इन नामांकनों की जांच की जा रही है, जिसके बाद यूथ कांग्रेस की ओर से फाइनल उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी.

यूथ कांग्रेस चुनाव राजस्थान में दिलचस्प बना हुआ है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चुनाव लड़ रहे नेताओं को शुभकामनाएं दी हैं. गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस और NSUI में आंतरिक चुनावों की शुरुआत एक क्रांतिकारी सोच के साथ की थी, ताकि प्रतिभाशाली और नेतृत्व क्षमता वाले युवा आगे बढ़ सकें.

प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए

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उन्होंने कहा कि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के कारण आज सामान्य पृष्ठभूमि के कई युवा राजनीति की मुख्यधारा में अपनी पहचान बना पाए हैं. इस प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है. उन्होंने चुनाव लड़ रहे युवा साथियों से अपील की कि वे अधिक से अधिक दौरे करें, जनसंपर्क बढ़ाएं और नए युवाओं को जोड़कर सदस्यता बढ़ाने का काम करें ताकि संगठन मजबूत हो सकें.

मुकाबला दिलचस्प
भले ही 23 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं- अभिषेक चौधरी (विधानसभा चुनाव लड़ चुके) और अनिल चोपड़ा (लोकसभा चुनाव लड़ चुके). हालांकि दोनों ही नेता अपने-अपने चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन यूथ कांग्रेस चुनाव में दोनों के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है. दोनों नेता लगातार प्रदेशभर में जनसंपर्क कर रहे हैं.

वहीं, लंबे समय से सक्रिय नेता मुकुल खीचड़ का नाम परफॉर्मेंस लिस्ट में होने के बावजूद उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल नहीं किया, जो राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है.

आगे की प्रक्रिया
फिलहाल नामांकन पत्रों की जांच जारी है. इसके बाद यह साफ होगा कि अंतिम मुकाबला किन उम्मीदवारों के बीच होगा. चुनाव जीतने के लिए सदस्यता बढ़ाना अहम माना जा रहा है और इसी पर सभी उम्मीदवार फोकस कर रहे हैं.
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