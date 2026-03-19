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राजस्थान यूथ कांग्रेस में चुनावी घमासान, इन दोनों नामों की चर्चा क्यों सबसे ज्यादा ?

Rajasthan Youth Congress Election: राजस्थान यूथ कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है. कुछ दिन पहले आपसी गुटबाजी के कारण यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग कर दी गई थी. अब नए सिरे से संगठन तैयार करने की तैयारी चल रही है.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByVishnu1 Sharma
Published:Mar 19, 2026, 01:40 PM IST | Updated:Mar 19, 2026, 01:40 PM IST

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राजस्थान यूथ कांग्रेस में चुनावी घमासान, इन दोनों नामों की चर्चा क्यों सबसे ज्यादा ?

Rajatshan Politics: राजस्थान यूथ कांग्रेस में संगठनात्मक चुनावों की प्रक्रिया तेजी से चल रही है. कुछ दिन पहले आपसी गुटबाजी के कारण यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया था. अब नए सिरे से पूरे संगठन को मजबूत बनाने की कवायद शुरू हो गई है. युवा नेताओं में उत्साह है, लेकिन देरी और अनिश्चितता के कारण कई सवाल भी उठ रहे हैं.


कार्यकारिणी भंग की पृष्ठभूमि
यूथ कांग्रेस के अंदर लंबे समय से चल रही गुटबाजी ने संगठन को कमजोर कर दिया था. प्रदेश स्तर पर एक-दूसरे के खिलाफ आरोप-प्रत्यारोप और अंदरूनी कलह के चलते उच्च कमान को मजबूरन कार्यकारिणी भंग करने का फैसला लेना पड़ा. अब कांग्रेस आला कमान का प्रयास है कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नए नेतृत्व का चुनाव हो. युवा कार्यकर्ता उम्मीद कर रहे हैं कि यह प्रक्रिया जल्द पूरी होगी और संगठन फिर से मजबूत बनेगा.


प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कार्यक्रम में देरी
यूथ कांग्रेस के चुनाव कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए परफॉर्मेंस के आधार पर उम्मीदवारों की लिस्ट 21 फरवरी को जारी होनी थी. लेकिन दिल्ली में कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रदर्शनों के कारण पूरा चुनाव कार्यक्रम टाल दिया गया. अब यह लिस्ट अभी भी कांग्रेस आला कमान के पास पेंडिंग है. सूत्रों के मुताबिक उच्च कमान इस लिस्ट पर गहन चर्चा कर रहा है. केवल उन्हीं नेताओं के नाम जो लिस्ट में शामिल होंगे, वही प्रदेश अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकेंगे.

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नामांकन प्रक्रिया की नई तारीख और दो चरण
22 फरवरी को सभी पदों के लिए नामांकन शुरू होने की घोषणा की गई थी. लेकिन अब यह प्रक्रिया 20 मार्च के बाद शुरू होगी. प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव, विधानसभा अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष पदों के लिए नामांकन जल्द शुरू हो जाएगा. हालांकि प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन तभी खुलेगा, जब आला कमान उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट जारी कर देगा. फिलहाल सूत्र बता रहे हैं कि लिस्ट तैयार होने में अभी कुछ और समय लग सकता है. इसलिए अन्य पदों का नामांकन पहले शुरू किया जाएगा.


बड़े दावेदारों की तैयारियां शुरू
अनिल चौपड़ा और अभिषेक चौधरी जैसे युवा नेता पहले से ही चुनावी तैयारी में जुट गए हैं. दोनों ही नेता पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं. अनिल चौपड़ा को सचिन पायलट का करीबी माना जाता है. उन्होंने अपने स्तर पर कार्यकर्ताओं से संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया है. अभिषेक चौधरी भी जोर-शोर से तैयारियां कर रहे हैं. लिस्ट जारी होते ही और भी कई बड़े दावेदार सामने आने की संभावना है.


आला कमान की भूमिका और आगे की चुनौती
कांग्रेस आला कमान प्रदेश अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों की लिस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर जारी करेगा. इसके बाद ही पूरा चुनावी कार्यक्रम आगे बढ़ेगा. युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो और कोई भी गुटबाजी न हो. संगठन के मजबूत होने से राजस्थान कांग्रेस को भी नई ऊर्जा मिलेगी.


युवाओं का उत्साह और इंतजार
राजस्थान यूथ कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता इस चुनावी प्रक्रिया को बारीकी से देख रहे हैं. देरी के बावजूद उत्साह बना हुआ है. सभी उम्मीदवार आला कमान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं. अगर समय पर लिस्ट जारी हुई और नामांकन शुरू हुए तो संगठन फिर से गतिशील हो जाएगा.

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