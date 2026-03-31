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Rajasthan Youth Congress Election : अनिल चोपड़ा और अभिषेक चौधरी के बाद मुकुल खीचड़ का नामांकन जल्द, कौन बनेगा कप्तान ?

Rajasthan Youth Congress Election : राजस्थान यूथ कांग्रेस के चुनाव पास है, अनिल चोपड़ा कोटा में तो अभिषेक चौधरी जयपुर में जनसंपर्क कर रहे हैं, अब सीकर में मुकुल खींचड़ संकल्प सम्मेलन में दिखेंगे.

Pragati Pant
Edited ByPragati Pant
Reported ByVishnu1 Sharma
Published:Mar 31, 2026, 01:22 PM IST | Updated:Mar 31, 2026, 01:29 PM IST

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Rajasthan Youth Congress Election : अनिल चोपड़ा और अभिषेक चौधरी के बाद मुकुल खीचड़ का नामांकन जल्द, कौन बनेगा कप्तान ?

Rajasthan Youth Congress Election : राजस्थान में यूथ कांग्रेस के चुनाव अब रोचक होते हुए नजर आ रहे हैं. यूथ कांग्रेस के नेता चुनावों को लेकर सक्रिय हो गए हैं और प्रदेश भर में माहौल बनाना शुरू कर दिया है. अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल दावेदार लगातार जनसंपर्क कर कार्यकर्ताओं का समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं.

अनिल चोपड़ा कोटा में जनसंपर्क कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं. अनिल चोपड़ा पहले लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और अब यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं.

वहीं अभिषेक चौधरी भी जयपुर और उसके आस-पास के इलाकों में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं. अभिषेक चौधरी भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और अब प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं.

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अनिल चोपड़ा और अभिषेक चौधरी दोनों ही अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन भर चुके हैं. दोनों नेताओं की ओर से चुनाव को लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है और कार्यकर्ताओं के बीच सक्रियता बढ़ाई जा रही है.

वहीं मुकुल खीचड़ ने भी इस चुनाव को और ज्यादा रोचक बना दिया है. मुकुल खीचड़ कल अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरेंगे. नामांकन से पहले वे सीकर में संकल्प सम्मेलन का आयोजन करेंगे, सम्मेलन के जरिए शक्ति प्रदर्शन के बाद मुकुल खीचड़ अपना नामांकन दाखिल करेंगे.

कुल मिलाकर राजस्थान यूथ कांग्रेस चुनाव अब पूरी तरह से मुकाबले में बदलता नजर आ रहा है, जहां सभी उम्मीदवार अपनी-अपनी ताकत दिखाने में जुटे हैं. आने वाले दिनों में चुनावी सरगर्मियां और तेज होने की संभावना है.

इधर भारतीय युवा कांग्रेस ने राजस्थान के लिए परफॉर्मर लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें 30 युवाओं को जगह दी गयी है. इस सूची महिलाओं को भी तवज्जों दी गयी तो वहीं सोशल इंजीनियरिंग का भी ध्यान रखा गया है.

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