Good News: युवाओं के लिए बड़ी सौगात! CM भजनलाल खोलेंगे 485 करोड़ का पिटारा, बदलेगी किस्मत

Rajasthan Yuva Shakti Diwas: राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आज राजधानी जयपुर का मानसरोवर इलाका प्रदेश भर के युवाओं के उत्साह से सराबोर है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान युवा शक्ति दिवस के भव्य समारोह में प्रदेश के हजारों युवाओं के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए 485 करोड़ रुपये का पिटारा खोलने जा रहे हैं. विकसित राजस्थान-2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए आयोजित यह कार्यक्रम युवाओं के आर्थिक और तकनीकी सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

9,432 युवाओं को मिलेंगे स्किल सर्टिफिकेट

आज का दिन उन युवाओं के लिए ऐतिहासिक है जिन्होंने भविष्य की तकनीकों में महारत हासिल की है. बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और वेब डिजाइनिंग जैसे आधुनिक विषयों में प्रशिक्षित 9,432 युवाओं को मुख्यमंत्री स्वयं कौशल उन्नयन प्रमाण पत्र वितरित करेंगे. ये सर्टिफिकेट R-CAT, RKCL और RSLDC जैसी संस्थाओं द्वारा दिए जा रहे हैं, जो युवाओं के लिए ग्लोबल मार्केट में रोजगार के द्वार खोलेंगे.

स्टार्टअप्स और स्वरोजगार के लिए करोड़ों का फंड

सरकार केवल नौकरी ही नहीं, बल्कि युवाओं को बिजनेस ओनर बनाने पर भी फोकस कर रही है. साथ ही राजस्थान को स्टार्टअप्स का गढ़ बनाने के लिए 403 स्टार्टअप्स को लगभग 1,145 लाख रुपये का वायबिलिटी गैप फंड वितरित किया जाएगा. मुख्यमंत्री इस महत्वाकांक्षी योजना के पहले लाभार्थी को चेक सौंपकर प्रदेश में स्वरोजगार की एक नई लहर का आगाज करेंगे.

₹485 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए केवल स्किल्स ही नहीं, बल्कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है. इसी कड़ी में सीएम करीब 485 करोड़ रुपये की लागत वाले विभिन्न प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे.

युवा उत्थान फिल्म और प्रेरणा

मानसरोवर स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल में आयोजित इस राज्य स्तरीय समारोह में युवाओं को प्रेरित करने के लिए एक विशेष लघु फिल्म युवाओं का उत्थान का प्रदर्शन भी किया जाएगा. यह फिल्म प्रदेश के युवाओं के संघर्ष और सफलता की कहानी को बयां करेगी.

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