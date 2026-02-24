मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 का क्रेज, लक्ष्य से दोगुना हुआ आवेदन

Rajasthan Government Scheme: मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के प्रति लोगों में भारी उत्साह है. अब तक करीब 21,500 लोगों ने आवेदन किया है. एक महीने में ही लक्ष्य से दोगुने से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं. इस योजना के तहत 22 जनवरी से आवेदन आमंत्रित किए गए थे.
Rajasthan Government Scheme: मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के प्रति लोगों में भारी उत्साह है. अब तक करीब 21,500 लोगों ने आवेदन किया है. एक महीने में ही लक्ष्य से दोगुने से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं. इस योजना के तहत 22 जनवरी से आवेदन आमंत्रित किए गए थे. साथ ही इस वित्तीय वर्ष में कुल 10 हजार लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है. राज्य बजट 2026-27 में 30 हजार युवाओं को लाभान्वित करने की घोषणा की गई है.
उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त सुरेश ओला ने बताया कि विभाग का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाए, ताकि प्रदेश में स्वरोजगार का एक ईको सिस्टम तैयार हो. इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए विभाग द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. अब जिला महाप्रबंधकों द्वारा आवेदनों की जांच कर ऋण स्वीकृति और वितरण के लिए बैंकों को भेजने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. अब तक करीब 1,500 आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं.
जयपुर, चूरू और बीकानेर में 1,000 और 19 जिलों में 500 से अधिक आवेदन किए गए. इस योजना के तहत जयपुर जिले में सर्वाधिक 1,358 आवेदन प्राप्त हुए. चूरू में 1,172 और बीकानेर में 1,028 आवेदन आए हैं. झालावाड़, हनुमानगढ़, बाड़मेर, दौसा, श्रीगंगानगर, अजमेर, बूंदी, जोधपुर, सीकर, नागौर, टोंक, करौली, बारां, झुंझुनूं, भीलवाड़ा, भरतपुर, डीडवाना कुचामन, सवाई माधोपुर और अलवर जिलों में 500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं.
जयपुर में 1358, चूरू में 1172, बीकानेर में 1028, झालावाड़ में 897, हनुमानगढ़ में 891, बाड़मेर में 727, दौसा में 720, श्रीगंगानगर में 709, अजमेर में 690, बूंदी में 687, जोधपुर में 687, सीकर में 683, नागौर में 674, टोंक में 648, करौली में 636, बारां में 633, झुंझुनू में 606, भीलवाड़ा में 588, भरतपुर में 559, डीडवाना कुचामन में 553, सवाई माधोपुर में 528, अलवर में 507 आवेदन हुए हैं.
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 8वीं से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपये, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही अधिकतम 35 हजार रुपये की मार्जिन मनी भी दी जाएगी. स्नातक, आईटीआई और अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदकों को सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी भी दी जाएगी.
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश के युवा स्वयं की एसएसओ आईडी और ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आवेदक की फोटो, शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र, संस्थागत आवेदन की स्थिति में 51 प्रतिशत से अधिक स्वामित्व का दस्तावेज आवश्यक है.
