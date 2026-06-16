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अब मूल निवास के लिए न आवेदन, न इंतजार, सरकारी रिकॉर्ड से पात्रता तय होते ही प्रमाण पत्र होगा जारी

राजस्थान सरकार अब ऐसी ही डिजिटल व्यवस्था की तैयारी में है. जिससे जन्म, विवाह और सरकारी सेवा के रिकॉर्ड को जोड़कर एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम विकसित किया जा रहा है.जो पात्रता तय होते ही मूल निवास प्रमाण पत्र स्वतः जारी कर देगा. यानी अब न फॉर्म भरने की झंझट और न लंबा इंतजार

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byDeepak Goyal
Published: Jun 16, 2026, 12:22 PM|Updated: Jun 16, 2026, 12:22 PM
अब मूल निवास के लिए न आवेदन, न इंतजार, सरकारी रिकॉर्ड से पात्रता तय होते ही प्रमाण पत्र होगा जारी
Image Credit: AI


Jaipur News : राजस्थान में मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने की लंबी प्रक्रिया से अब निजात मिल जाएगी. राजस्थान में जल्द ऐसी व्यवस्था लागू हो सकती है, जिसमें आवेदन किए बिना ही पात्र लोगों का मूल निवास प्रमाण पत्र स्वतः जारी हो जाएगा. राजस्थान में जल्द ही एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है, जिससे लाखों लोगों को ई-मित्र, तहसील और कलक्ट्रेट के चक्कर लगाने से राहत मिल सकती है. अब मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए न आवेदन करना पड़ेगा और न ही दस्तावेजों का पुलिंदा लेकर सरकारी दफ्तरों में जाना होगा. सरकार पात्र लोगों की पहचान खुद करेगी और उनकी सहमति मिलते ही प्रमाण पत्र स्वतः जारी कर देगी.

एसएसओ, ई-मित्र और व्हाट्सऐप से होगा डाउनलोड

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सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (डीओआईटी) स्मार्ट गवर्नेंस प्रोजेक्ट के तहत एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, जो जन्म पंजीकरण, विवाह रजिस्ट्रेशन, जनाधार और सरकारी सेवा रिकॉर्ड जैसे विभिन्न सरकारी डाटाबेस को आपस में जोड़कर काम करेगा. सिस्टम जैसे ही किसी व्यक्ति की पात्रता तय करेगा, उसके मोबाइल पर एक संदेश भेजा जाएगा. सहमति मिलते ही मूल निवास प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा. इसे एसएसओ, ई-मित्र या वाट्सऐप के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकेगा. अधिकारियों के अनुसार तकनीकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है. कुछ बिंदुओं पर गृह विभाग से राय मांगी गई है. एक-दो महीने में यह व्यवस्था शुरू हो सकती है.

ये डेटाबेस करेगा काम

1. नवजात बच्चे - जन्म पंजीकरण डेटाबेस, पहचान पोर्टल, जनाधार डेटाबेस

2. विवाहित महिला - विवाह पंजीकरण, पहचान पोर्टल, जनाधार

3. सरकारी कर्मचारी - स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड डेटाबेस, कार्मिक सेवा रिकॉर्ड व जनाधार

जन्म के साथ ही बन सकेगा मूल निवास प्रमाण पत्र

नई व्यवस्था में बच्चे के जन्म का पंजीकरण होते ही सिस्टम माता-पिता के रिकॉर्ड की जांच करेगा अगर माता-पिता राजस्थान के मूल निवासी हैं तो नवजात का प्रमाण पत्र भी स्वतः जारी किया जा सकेगा. इसी तरह अन्य राज्यों की महिला यदि राजस्थान के मूल निवासी व्यक्ति से विवाह करती है, तो वर्तमान नियमों के अनुसार उसे विवाह के दिन से ही मूल निवासी माना जाएगा. प्रस्तावित व्यवस्था में विवाह पंजीकरण के आधार पर ऐसी महिलाओं की पहचान कर उन्हें भी ऑनलाइन सहमति के बाद स्वत: मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा. दूसरे राज्यों से आकर राजस्थान सरकार की सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को तीन वर्ष की सेवा पूरी होने पर मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा. नई प्रणाली में एसआइपीएफ और अन्य सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर पात्र कर्मचारियों की पहचान कर उन्हें भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा. अभी मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ई-मित्र या एसएसओ के माध्यम से आवेदन करना पड़ता है. राशन कार्ड, आधार, जनाधार, फोटो, वोटर आइडी, बिजली-पानी के बिल समेत अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होते हैं.

7-8 दिन का इंतजार हो सकता है खत्म

आवेदन तहसील कार्यालय पहुंचने के बाद पहले कर्मचारियों और फिर तहसीलदार स्तर पर सत्यापित किया जाता है. पूरी प्रक्रिया में 7 से 8 दिन लगते हैं. नई व्यवस्था में यह पूरा काम बैकएंड में स्वतः होगा और नागरिक को केवल सहमति देनी होगी. राजस्थान सरकार की यह पहल सरकारी सेवाओं को "ऑटोमेटेड डिलीवरी" की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है. अब तक नागरिक सरकार के पास सेवा लेने जाते थे, लेकिन नई व्यवस्था में सरकार खुद पात्र नागरिक तक सेवा पहुंचाने की तैयारी कर रही है.

डिजिटल और प्रोएक्टिव गवर्नेंस की नई पहल

बहरहाल, अगर ये मॉडल सफल रहा तो भविष्य में जाति, आय, वरिष्ठ नागरिक और अन्य कई प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया भी आवेदन आधारित व्यवस्था से निकलकर "ऑटो-जनरेशन सिस्टम" की ओर बढ़ सकती है. राजस्थान में सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल और प्रोएक्टिव बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है. यानी अब सरकार नागरिकों के आवेदन का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि पात्रता पूरी होते ही प्रमाण पत्र खुद जारी करेगी.

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