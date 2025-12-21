Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

क्या आपने चखा है राजस्थानी 'गट्टे की खिचड़ी'? स्वाद ऐसा कि होटल के पुलाओ को भूल जाएंगे!

Gatte Ki Khichdi: राजस्थान की पारंपरिक 'गट्टे की खिचड़ी' (राम पुलाओ) बेसन के गट्टों, चावल और मेवों का शाही मेल है. देसी घी और मसालों की खुशबू वाली यह डिश स्वाद में लाजवाब है. दही-चटनी के साथ इसका आनंद लेकर असली राजस्थानी जायके का लुत्फ उठाएं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 21, 2025, 09:57 AM IST | Updated: Dec 21, 2025, 09:57 AM IST

Trending Photos

PHOTOS-‘रन फॉर विकसित राजस्थान’, CM भजनलाल शर्मा संग दौड़े हजारों युवा, सड़कों पर दिखा जोश
8 Photos
Rajasthan Government

PHOTOS-‘रन फॉर विकसित राजस्थान’, CM भजनलाल शर्मा संग दौड़े हजारों युवा, सड़कों पर दिखा जोश

राजस्थान में ठंड का कहर! फतेहपुर पारा पहुंचा 5.4°C, जानें आज के सबसे ठंड़े शहर
7 Photos
Rajasthan Top Cold Cities

राजस्थान में ठंड का कहर! फतेहपुर पारा पहुंचा 5.4°C, जानें आज के सबसे ठंड़े शहर

Rajasthan Weather: राजस्थान के 10 शहरों में भीषण ठंड की चेतावनी जारी, शीतलहर से सिसक रहा प्रदेश
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather: राजस्थान के 10 शहरों में भीषण ठंड की चेतावनी जारी, शीतलहर से सिसक रहा प्रदेश

Do You Know: अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
7 Photos
aravali

Do You Know: अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?

क्या आपने चखा है राजस्थानी 'गट्टे की खिचड़ी'? स्वाद ऐसा कि होटल के पुलाओ को भूल जाएंगे!

Rajasthani Dish: जब बात राजस्थान के पारंपरिक खान-पान की आती है, तो मसालों की सोंधी खुशबू और घी का स्वाद जुबान पर घूमने लगता है. इसी शाही विरासत का एक अनमोल डिश 'गट्टे की खिचड़ी' है. इसे पश्चिमी राजस्थान में बड़े चाव से खाया जाता है और प्यार से लोग इसे 'राम पुलाओ' भी कहते हैं. यह डिश साधारण खिचड़ी से कहीं ऊपर, स्वाद और सेहत दोनों का एक बेहतरीन डिश है.

क्यों खास है राम पुलाओ?
गट्टे की खिचड़ी केवल चावल का व्यंजन नहीं है, बल्कि यह बेसन के नरम गट्टों और बासमती चावल से बनाई जाती है, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए. अगर आप भी खाने-पीने के शौकीन हैं और कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो यह डिश आपके लिए सबसे बेस्ट है.

घर पर बनाने का तरीका
इस खास डिश को बनाना बेहद आसान है. आइए जानते हैं इसकी सामग्री और विधि-

गट्टे बनाने के लिए सामग्री
1 कप बेसन, 2-3 चम्मच दही, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, आधा चम्मच सौंफ, चुटकी भर हींग, नमक और मोयन के लिए 1 चम्मच तेल. इन सबको मिलाकर नरम आटा गूंथ लें, लंबे रोल बनाकर उबालें और छोटे टुकड़ों में काट लें.

खिचड़ी (पुलाओ) के लिए सामग्री
1 कप भीगे हुए बासमती चावल, 1 कटा हुआ प्याज व टमाटर, आधा कप हरी मटर, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन पेस्ट, जीरा और पारंपरिक भारतीय मसाले (हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला).

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

नोट- काजू, बादाम और किशमिश को 1 चम्मच देसी घी में हल्का सुनहरा होने तक तल लें. काजू का कुरकुरापन और किशमिश की मिठास बेसन के गट्टों के साथ एक जबरदस्त टेस्ट का कॉम्बिनेशन बनाती है. साथ ही इसमें तेल की जगह शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करें और तड़के में तेजपत्ता, बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी जरूर डालें.

खिचड़ी बनाने का तरीका
एक कड़ाही या कुकर में तेल/घी गर्म करें और जीरे का तड़का लगाएं. प्याज, अदरक-लहसुन पेस्ट और टमाटर डालकर मसालों के साथ अच्छे से भूनें. अब इसमें हरी मटर और तैयार किए हुए बेसन के गट्टे डालकर मिलाएं. अंत में भीगे हुए चावल और जरूरत के अनुसार पानी डालकर पकाएं. जब चावल खिल जाएं, तो ऊपर से हरा धनिया और गरम मसाला छिड़कें.

परोसें
राजस्थानी स्वाद का असली आनंद तभी आता है जब इसे ठंडी दही, पुदीने की हरी चटनी या आम के अचार के साथ परोसा जाए. कड़ाके की ठंड हो या बारिश का मौसम, गरमा-गरम गट्टे की खिचड़ी आपके दिन को खास बना देगी.

तो देर किस बात की? आज ही अपनी रसोई में राजस्थान का यह 'राम पुलाओ' बनाइए और परिवार के साथ राजसी स्वाद का आनंद लीजिए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news