पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की कमजोरी थीं ये राजस्थानी मिठाइयां, जानें इसकी खासियत

Atal Bihari Vajpayee Jayanti: भारतीय राजनीति के अजातशत्रु और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को मनाई जाती है. अटल जी न केवल अपनी प्रखर वाणी और कविताओं के लिए जाने जाते थे, बल्कि वे खाने-पीने के भी बेहद शौकीन थे. मरुधरा राजस्थान के जायके से उनका खास लगाव था, और यहां की दो मिठाइयां-अलवर का कलाकंद और पारंपरिक फिन्नी उनकी पसंदीदा लिस्ट में टॉप पर थीं.

अलवर का प्रसिद्ध कलाकंद

कलाकंद राजस्थान की एक ऐसी पहचान है जिसका जिक्र होते ही अलवर का नाम जुबां पर आ जाता है.

यह दूध, छेना (पनीर) और चीनी से बनी एक नरम और दानेदार मिठाई है. बर्फी की तुलना में यह अधिक नम और केक जैसी मुलायम होती है.इसे धीमी आंच पर दूध को गाढ़ा करके बनाया जाता है और अंत में इसमें केसर, इलायची व पिस्ता की सजावट इसे शाही स्वरूप देती है.

अटल जी का कनेक्शन

कहा जाता है कि जब भी अटल जी राजस्थान के दौर पर होते या दिल्ली में उन्हें कुछ मीठा पेश किया जाता, तो अलवर के कलाकंद की मांग जरूर होती थी. अलवर के 'दास परिवार' ने इस मिठाई को देशभर में लोकप्रिय बनाया.

फिन्नी

सर्दियों के मौसम में राजस्थान की गलियां फिन्नी की खुशबू से महकने लगती हैं. अटल जी को सर्दियों के दौरान यहां की फिन्नी बेहद पसंद थी.

यह आटे (या मैदे), शुद्ध देसी घी और चीनी से तैयार की जाती है. इसकी रेशेदार बनावट इसे अन्य मिठाइयों से अलग बनाती है. फिन्नी केवल एक मिठाई नहीं, बल्कि पौष्टिकता से भरपूर व्यंजन है. इसे अक्सर गर्म दूध या खीर के साथ खाया जाता है, जो ठिठुरन भरी सर्दी में शरीर को गर्माहट प्रदान करती है. मकर संक्रांति के पर्व पर इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है.

राजस्थान की मिठास

जहां कलाकंद अपनी कोमलता और दूध की शुद्धता के लिए जाना जाता है, वहीं फिन्नी अपनी कुरकुरी बनावट और घी के बेहतरीन उपयोग के लिए प्रसिद्ध है. ये दोनों ही मिठाइयां राजस्थान की समृद्ध खाद्य संस्कृति का हिस्सा हैं. अटल जी की जयंती पर इन मिठाइयों का जिक्र हमें उनकी उन सादगी भरी यादों की ओर ले जाता है, जहां वे एक जननेता के साथ-साथ एक सच्चे 'फूडी' भी थे. इस 25 दिसंबर2025 को आप भी अटल जी की याद में इन राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं.