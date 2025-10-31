Zee Rajasthan
उंगलियां चाट-चाट कर पूरी कढ़ाई खाली कर देंगे घरवाले, एक बार बनाकर देखें राजस्थानी दही तड़का

Rajasthani Dahi Tadka Recipe in Hindi: राजस्थान की शाही रसोई में जहां दाल-बाटी और लाल मांस जैसी डिशेज़ स्वाद और ताकत का प्रतीक मानी जाती हैं, वहीं दही तड़का अपने हल्के और झन्नाटेदार फ्लेवर के लिए जाना जाता है. यह डिश खासतौर पर गर्मियों में शरीर को ठंडक देने और स्वाद बढ़ाने का शानदार तरीका है. अगर आप रोज़मर्रा के खाने में थोड़ा नया ट्विस्ट जोड़ना चाहते हैं, तो राजस्थानी दही तड़का ज़रूर ट्राई करें. 

Published: Oct 31, 2025, 02:05 PM IST | Updated: Oct 31, 2025, 02:05 PM IST

Rajasthani Dahi Tadka Recipe in Hindi: राजस्थान का नाम आते ही मन में दाल बाटी चूरमा, लाल मांस और गट्टे की सब्जी जैसे पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू तैरने लगती है. राज्य की रसोई अपने समृद्ध स्वाद, मसालों और देसी घी के जायके के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. लेकिन इन लोकप्रिय व्यंजनों के अलावा भी राजस्थान में कुछ ऐसे स्वाद हैं जो अक्सर चर्चा में नहीं आते, फिर भी उनके स्वाद में वही राजस्थानी जादू मौजूद होता है. इन्हीं में से एक है ‘राजस्थानी दही तड़का’, जो देखने में साधारण लग सकता है लेकिन इसका स्वाद हर खाने को खास बना देता है.

रोटी या परांठे के साथ खाने के लिए परफेक्ट

जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस डिश की जान दही और उस पर डाले जाने वाले तड़के में होती है. इसमें फेंटा हुआ दही तैयार किया जाता है और फिर उस पर टमाटर, लहसुन, जीरा, धनिया के बीज, हींग और कश्मीरी लाल मिर्च से बना गरम तड़का डाला जाता है. इसका स्वाद हल्का तीखा और मसालेदार होता है, जिसमें टमाटर और दही का खट्टापन एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है. हर बाइट में राजस्थानी ऑथेंटिक फ्लेवर की झलक मिलती है. इसकी गाढ़ी और रिच बनावट इसे रोटी या परांठे के साथ खाने के लिए परफेक्ट बनाती है.

एंटीऑक्सीडेंट्स और इम्यूनिटी-बूस्टिंग गुण

स्वाद के साथ यह डिश सेहत के लिहाज से भी काफी फायदेमंद है. दही में मौजूद कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स इसे पाचन के लिए बेहतरीन बनाते हैं. वहीं टमाटर, लहसुन और मसालों से इसमें विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स और इम्यूनिटी-बूस्टिंग गुण जुड़ जाते हैं. यानी यह डिश स्वाद और सेहत दोनों का अनोखा मेल है.

बनाना है बेहद आसान

इस डिश को घर पर बनाना बेहद आसान है और इसमें मुश्किल से 10 मिनट का समय लगता है. सबसे पहले दही को अच्छी तरह फेंटकर क्रीमी बना लें. फिर एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, धनिया के बीज, बारीक कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च डालें. जब लहसुन सुनहरा हो जाए, तो उसमें कश्मीरी लाल मिर्च और एक चुटकी हींग डालें. इसके बाद कटे हुए टमाटर डालकर नमक, पानी और थोड़ा लाल मिर्च पाउडर मिलाकर तब तक पकाएं जब तक टमाटर नरम न हो जाएं. अब इस गरम तड़के को फेंटे हुए दही पर डालें और ऊपर से हरा धनिया छिड़क दें. बस, गरमागरम राजस्थानी दही तड़का तैयार है.

राजस्थान की शाही रसोई में जहां दाल-बाटी और लाल मांस जैसी डिशेज़ स्वाद और ताकत का प्रतीक मानी जाती हैं, वहीं दही तड़का अपने हल्के और झन्नाटेदार फ्लेवर के लिए जाना जाता है. यह डिश खासतौर पर गर्मियों में शरीर को ठंडक देने और स्वाद बढ़ाने का शानदार तरीका है. अगर आप रोज़मर्रा के खाने में थोड़ा नया ट्विस्ट जोड़ना चाहते हैं, तो राजस्थानी दही तड़का ज़रूर ट्राई करें. यकीन मानिए, इसका एक चम्मच ही आपके खाने को राजस्थानी तड़का दे देगा, सरल, स्वादिष्ट और पूरी तरह देसी अंदाज में.

