Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

डॉली चायवाला के बाद आया ये ‘बादाम मिल्क किंग’! राजस्थानी शख्स का स्टाइल देख दंग रह जाएगा इंटरनेट

Rajasthani Man Viral Video: नागपुर में अपने अलग अंदाज में चाय बेचकर मशहूर हुए ‘डॉली चायवाला’ के बाद अब सोशल मीडिया पर एक और शख्स तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है. इस बार चर्चा में है राजस्थानी अंदाज में बादाम मिल्क बनाने वाला युवक, जिसका अनोखा स्टाइल लोगों को हैरान कर रहा है. उसका वायरल वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खूब देखा और साझा किया जा रहा है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 03, 2026, 01:20 PM IST | Updated: Feb 03, 2026, 01:20 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में एकदम से बदलेगा मौसम, आंधी-तूफान के साथ बारिश और ओले गिरने की चेतावनी हुई जारी!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में एकदम से बदलेगा मौसम, आंधी-तूफान के साथ बारिश और ओले गिरने की चेतावनी हुई जारी!

Photos: शोर-शराबे से दूर राजस्थान के 4 सीक्रेट ठिकाने, जहां आप बिता सकते हैं सुकून-रोमांच भरा पल
6 Photos
rajasthan place to visit

Photos: शोर-शराबे से दूर राजस्थान के 4 सीक्रेट ठिकाने, जहां आप बिता सकते हैं सुकून-रोमांच भरा पल

राजस्थान में बदलने लगा मौसम का मिजाज, बढ़ने लगी धूप पारा पहुंचा 29°C के पार, जानें आज के सबसे गर्म इलाके
6 Photos
Rajasthan ka Thermometer

राजस्थान में बदलने लगा मौसम का मिजाज, बढ़ने लगी धूप पारा पहुंचा 29°C के पार, जानें आज के सबसे गर्म इलाके

बदलते मौसम में ठंड का कहर, कहीं पारा 5.8°C तक लुढ़का तो कहीं ओले-बारिश की संभावना, जानें राजस्थान के सबसे ठंडे शहर
6 Photos
Rajasthan Top Cold Cities

बदलते मौसम में ठंड का कहर, कहीं पारा 5.8°C तक लुढ़का तो कहीं ओले-बारिश की संभावना, जानें राजस्थान के सबसे ठंडे शहर

डॉली चायवाला के बाद आया ये ‘बादाम मिल्क किंग’! राजस्थानी शख्स का स्टाइल देख दंग रह जाएगा इंटरनेट

Rajasthani Man Viral Video: सोशल मीडिया पर रोजाना हजारों वीडियो वायरल होते हैं लेकिन कुछ क्लिप ऐसी होती हैं, जो लोगों के दिल को छू जाती हैं. कई बार आम लोग अपने हुनर और मेहनत के दम पर रातों-रात पहचान बना लेते हैं. ऐसा ही कुछ इस राजस्थानी युवक के साथ भी हुआ है, जो बादाम मिल्क को सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि एक परफॉर्मेंस की तरह पेश करता नजर आ रहा है. उसके अनोखे अंदाज ने इंटरनेट यूजर्स को खासा प्रभावित किया है.

अनोखे अंदाज में बादाम मिल्क तैयार करता दिखा युवक
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक पूरे मनोयोग और लगन के साथ बादाम मिल्क तैयार कर रहा है. वह केवल दूध और चीनी मिलाने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अपने काम के दौरान ऐसा अंदाज अपनाता है जो देखने वालों को चौंका देता है. युवक अपने रोजमर्रा के काम को जिस खुशी और आत्मविश्वास के साथ करता है, वह उसके चेहरे के भाव और हाव-भाव से साफ झलकता है. यही वजह है कि उसकी क्लिप बार-बार देखी जा रही है और तेजी से वायरल हो रही है.

राजस्थानी वेशभूषा और स्टाइल ने खींचा ध्यान
वीडियो में युवक पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में नजर आता है. वह एक रोलिंग स्टूल पर बैठकर बादाम मिल्क बनाता है, जो अपने आप में काफी अलग दृश्य है. सबसे पहले वह एक बर्तन में स्टाइलिश अंदाज में चीनी डालता है, फिर उसमें दूध मिलाता है. इसके बाद वह रोलिंग स्टूल पर गोल-गोल घूमते हुए दूध और चीनी को ऐसे मिलाता है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं. एक बर्तन से दूसरे बर्तन में काफी ऊंचाई से दूध उंडेलने के बावजूद एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरती, जो लोगों को सबसे ज्यादा चौंकाता है.

इस पूरे दौरान युवक के चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है. वह अपने काम को पूरी तरह एन्जॉय करता दिखता है. यही बात दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है. लोग उसकी मेहनत, सटीकता और आत्मविश्वास की तारीफ करते नहीं थक रहे.

संगीत ने बढ़ाया वीडियो का आकर्षण
वीडियो के बैकग्राउंड में मशहूर लोकगायक मामे खान का राजस्थानी गीत ‘चौधरी’ बज रहा है. इस गाने और युवक की परफॉर्मेंस का तालमेल वीडियो को और भी खास बना देता है. संगीत और प्रतिभा के इस मेल ने क्लिप में चार चांद लगा दिए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सोशल मीडिया पर जमकर मिल रहा प्यार
इस वीडियो को एक इंस्टाग्राम पेज से शेयर किया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा गया है कि इस युवक ने बादाम मिल्क बनाने को एक शानदार परफॉर्मेंस में बदल दिया है. खबर लिखे जाने तक वीडियो को सैकड़ों बार देखा और लाइक किया जा चुका है.


कमेंट सेक्शन में लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. कोई उसकी खुशी की बात कर रहा है, तो कोई उसकी सटीक तकनीक की. यह वीडियो लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ रहा है और युवक का टैलेंट सबको मंत्रमुग्ध कर रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news