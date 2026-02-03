डॉली चायवाला के बाद आया ये ‘बादाम मिल्क किंग’! राजस्थानी शख्स का स्टाइल देख दंग रह जाएगा इंटरनेट

Rajasthani Man Viral Video: सोशल मीडिया पर रोजाना हजारों वीडियो वायरल होते हैं लेकिन कुछ क्लिप ऐसी होती हैं, जो लोगों के दिल को छू जाती हैं. कई बार आम लोग अपने हुनर और मेहनत के दम पर रातों-रात पहचान बना लेते हैं. ऐसा ही कुछ इस राजस्थानी युवक के साथ भी हुआ है, जो बादाम मिल्क को सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि एक परफॉर्मेंस की तरह पेश करता नजर आ रहा है. उसके अनोखे अंदाज ने इंटरनेट यूजर्स को खासा प्रभावित किया है.

अनोखे अंदाज में बादाम मिल्क तैयार करता दिखा युवक

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक पूरे मनोयोग और लगन के साथ बादाम मिल्क तैयार कर रहा है. वह केवल दूध और चीनी मिलाने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अपने काम के दौरान ऐसा अंदाज अपनाता है जो देखने वालों को चौंका देता है. युवक अपने रोजमर्रा के काम को जिस खुशी और आत्मविश्वास के साथ करता है, वह उसके चेहरे के भाव और हाव-भाव से साफ झलकता है. यही वजह है कि उसकी क्लिप बार-बार देखी जा रही है और तेजी से वायरल हो रही है.

राजस्थानी वेशभूषा और स्टाइल ने खींचा ध्यान

वीडियो में युवक पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में नजर आता है. वह एक रोलिंग स्टूल पर बैठकर बादाम मिल्क बनाता है, जो अपने आप में काफी अलग दृश्य है. सबसे पहले वह एक बर्तन में स्टाइलिश अंदाज में चीनी डालता है, फिर उसमें दूध मिलाता है. इसके बाद वह रोलिंग स्टूल पर गोल-गोल घूमते हुए दूध और चीनी को ऐसे मिलाता है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं. एक बर्तन से दूसरे बर्तन में काफी ऊंचाई से दूध उंडेलने के बावजूद एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरती, जो लोगों को सबसे ज्यादा चौंकाता है.

इस पूरे दौरान युवक के चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है. वह अपने काम को पूरी तरह एन्जॉय करता दिखता है. यही बात दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है. लोग उसकी मेहनत, सटीकता और आत्मविश्वास की तारीफ करते नहीं थक रहे.

संगीत ने बढ़ाया वीडियो का आकर्षण

वीडियो के बैकग्राउंड में मशहूर लोकगायक मामे खान का राजस्थानी गीत ‘चौधरी’ बज रहा है. इस गाने और युवक की परफॉर्मेंस का तालमेल वीडियो को और भी खास बना देता है. संगीत और प्रतिभा के इस मेल ने क्लिप में चार चांद लगा दिए हैं.

सोशल मीडिया पर जमकर मिल रहा प्यार

इस वीडियो को एक इंस्टाग्राम पेज से शेयर किया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा गया है कि इस युवक ने बादाम मिल्क बनाने को एक शानदार परफॉर्मेंस में बदल दिया है. खबर लिखे जाने तक वीडियो को सैकड़ों बार देखा और लाइक किया जा चुका है.



कमेंट सेक्शन में लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. कोई उसकी खुशी की बात कर रहा है, तो कोई उसकी सटीक तकनीक की. यह वीडियो लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ रहा है और युवक का टैलेंट सबको मंत्रमुग्ध कर रहा है.

