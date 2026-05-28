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नागोरी से लेकर मेवाती तक... बकरीद पर क्यों रहती है राजस्थान के इन बकरों की सबसे ज्यादा डिमांड? कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश

Eid-ul-Adha 2026: बकरीद के त्योहार पर राजस्थान की प्रसिद्ध नस्लों सोजत, नागोरी, मेवाती और जखराना के बकरों की देशभर में जबरदस्त मांग रहती है. दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों के कुर्बानी बाजारों में इन बकरों की खासी डिमांड होती है.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 28, 2026, 11:01 AM|Updated: May 28, 2026, 11:01 AM
नागोरी से लेकर मेवाती तक... बकरीद पर क्यों रहती है राजस्थान के इन बकरों की सबसे ज्यादा डिमांड? कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश
Image Credit: Ai Generated Image

Bakrid 2026: बकरीद के त्योहार पर राजस्थान के खास नस्ल के बकरों की देशभर में जबरदस्त डिमांड रहती है. दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद समेत बड़े-बड़े शहरों के कुर्बानी बाजारों में राजस्थान के सोजत, नागोरी, मेवाती और जखराना नस्ल के बकरों की खासी मांग होती है. इनकी खूबसूरत रंगत, भारी वजन और बेहतरीन मांस की बनावट के कारण ये बकरे व्यापारियों और खरीदारों की पहली पसंद बन जाते हैं.


सोजत नस्ल (पाली जिला)
राजस्थान की सबसे चर्चित नस्ल है सोजत. यह पूरी तरह से सफेद (Milky White) रंग की होती है, जिसकी त्वचा गुलाबी और कान लंबे लटकते हुए होते हैं. सोजत बकरा अपनी तेजी से वजन बढ़ाने की क्षमता के लिए मशहूर है. एक वयस्क सोजत बकरे का वजन आसानी से 80 से 130 किलो तक पहुंच जाता है. कुर्बानी के लिए शुद्ध सफेद रंग और गुलाबी खाल वाले बकरों की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है.

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नागोरी नस्ल (नागौर जिला)
नागोरी बकरा अपनी मजबूत कद-काठी, फुर्तीले स्वभाव और सीधे सींगों के लिए जाना जाता है. यह नस्ल कम चारे में भी पल सकता है और राजस्थान की कड़ी गर्मी व सूखे में भी खुद को आसानी से ढाल लेता है. नागोरी बकरे का मांस बेहद सुडौल और स्वादिष्ट माना जाता है.

मेवाती और जखराना नस्ल (अलवर-भरतपुर)
जखराना नस्ल मुख्य रूप से काले रंग की होती है, जिसके कानों पर छोटे-छोटे सफेद धब्बे होते हैं. यह नस्ल भारी वजन और आकर्षक बनावट के कारण मुंबई के देवनार मंडी में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है. मेवाती नस्ल भी अपनी मजबूती और अच्छी ग्रोथ के लिए प्रसिद्ध है.

कीमत का गणित
राजस्थान की इन नस्लों के बकरों की कीमतें उनके रंग, आकार, वजन और खास निशानों पर निर्भर करती हैं. आम बकरों का भाव ₹25,000 से ₹60,000 तक रहता है. जबकि प्रीमियम क्वालिटी वाले सोजत और मेवाती बकरों की कीमत ₹80,000 से ₹1.5 लाख या उससे भी ज्यादा तक पहुंच जाती है. जुड़वां बकरे या बेहद आकर्षक दिखने वाले बकरों की कीमतें कई बार ₹2 लाख तक भी चली जाती हैं.

पाली, नागौर, अलवर, भरतपुर, जोधपुर और बीकानेर की मंडियों में इन दिनों बकरों की खरीद-बिक्री जोरों पर है. व्यापारी इन बकरों को ट्रक भर-भरकर दिल्ली, मुंबई और अन्य राज्यों में भेज रहे हैं. राजस्थान के इन बकरों की खासियत यह है कि ये न सिर्फ सुंदर दिखते हैं बल्कि इनका मांस भी बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है.बकरीद के मौके पर इन नस्लों की डिमांड हर साल बढ़ती जा रही है. खासकर सोजत और जखराना नस्ल के बकरे महानगरों में स्टेटस सिंबल की तरह बिक रहे हैं.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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