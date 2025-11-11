Zee Rajasthan
Rajasthani Til Bhugga: जाड़े को आड़े हाथ ले लेता है राजस्थानी तिल बुग्गा, टेस्ट में बेस्ट और सेहत के लिए भी फायदेमंद, जानें क्या है खासियत

Rajasthani Til Bhugga: राजस्थान की ठंडी रातों में मिठास घोलने वाली 'तिल बुग्गा' एक ऐसी पारंपरिक मिठाई है, जो तिल के बीजों, मावे और गुड़ या चीनी के मिश्रण से बनती है.

Published: Nov 11, 2025, 09:32 AM IST | Updated: Nov 11, 2025, 09:32 AM IST

Rajasthani Til Bhugga: जाड़े को आड़े हाथ ले लेता है राजस्थानी तिल बुग्गा, टेस्ट में बेस्ट और सेहत के लिए भी फायदेमंद, जानें क्या है खासियत

Rajasthani Til Bhugga: सर्दियों की ठंडी हवाओं में राजस्थान के घरों से उठने वाली मिठास की खुशबू का राज है 'तिल बुग्गा'—एक ऐसी पारंपरिक मिठाई जो न सिर्फ जीभ को ललचाती है, बल्कि रिश्तों को भी मीठा बनाती है. तिल के कुरकुरे दानों, मावे की मुलायम लेयर और गुड़ या चीनी की चाशनी से बनी यह मिठाई लोहड़ी, मकर संक्रांति और तिलवा चौथ जैसे त्योहारों पर परिवारों को एकजुट करती है. नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाना स्वाभाविक है, क्योंकि इसका स्वाद खस्ता, मीठा और गर्माहट भरा होता है, जो सर्द रातों को यादगार बना देता है.

राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर-बीकानेर के बाजारों में तिल बुग्गा की दुकानें सर्दियों में चहल-पहल से गुलजार हो जाती हैं. यह मिठाई पंजाबी प्रभाव से प्रेरित है, लेकिन राजस्थानी हलवाईयों ने इसे गुड़ की मिठास और इलायची की खुशबू से अपना रंग दे दिया. सेहत के लिहाज से भी फायदेमंद, तिल कैल्शियम और आयरन से भरपूर होता है, जो जोड़ों के दर्द और सर्दी-जुकाम से लड़ता है. घर पर बनाने की विधि सरल है: तिल भूनकर पीस लें, मावे को घी में भूनें, चाशनी मिलाकर लड्डू या बर्फी बांधें—बस 30 मिनट में तैयार!

आजकल अमेज़न और लोकल मार्केट्स पर तिल बुग्गा ₹250-400 किलो में उपलब्ध है, लेकिन असली मजा तो राजस्थानी चूल्हे पर चखने में है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह मिठाई नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ती है. तो इस सर्दी में तिल बुग्गा ट्राई करें—रिश्तों में मिठास घोलने का सबसे स्वादिष्ट तरीका!

पंजाबी प्रभाव वाली यह मिठाई राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर-बीकानेर के बाजारों में खासी लोकप्रिय है, जहां सर्दियों में दुकानों पर इसके लड्डू, बर्फी या रोल शेप में ढेर लग जाते हैं. तिल बुग्गा का इतिहास राजस्थान-पंजाब की साझा सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा है. सर्दियों में तिल की गर्म तासीर को ध्यान में रखते हुए यह मिठाई बनाई जाती है, जो जोड़ों के दर्द और सर्दी-जुकाम से राहत देती है.

घर पर बनाने की विधि
सबसे पहले तिल को साफ कर कढ़ाई में भून लें, ठंडा होने पर मिक्सर में पीसकर पाउडर बना लें. फिर मावे को घी में भूनें, उसमें तिल पाउडर, बूरा (खोया चीनी), इलायची पाउडर और गुड़ की चाशनी मिलाकर गोल लड्डू या बर्फी का आकार दें. बिना चीनी के वर्जन में गुड़ का इस्तेमाल कर इसे हेल्दी बनाया जा सकता है.

आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर तिल बुग्गा आसानी से उपलब्ध है, लेकिन असली स्वाद तो राजस्थानी हलवाईयों के चूल्हे पर ही मिलता है. भरतपुर और अलवर की दुकानों में कुट्टमा गजक स्टाइल की तिल बुग्गा ₹300-500 किलो बिकती है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह मिठाई नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ती है. सर्दी के मौसम में एक बार जरूर ट्राई करें—यह न सिर्फ पेट भरेगी, बल्कि राजस्थान की मिठास की याद दिलाएगी.

