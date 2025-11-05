Zee Rajasthan
कम मेहनत और लागत में होगा ज्यादा फायदा! जानें राजस्थान में कैसे हो रही सिंघाड़े की खेती

Rajasthani Viral Video:  राजस्थान में सिंघाड़ा की खेती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है. ये एक ऐसा फल है, जिसको पानी में उगाया जाता है.

Published: Nov 05, 2025, 03:28 PM IST | Updated: Nov 05, 2025, 03:28 PM IST

कम मेहनत और लागत में होगा ज्यादा फायदा! जानें राजस्थान में कैसे हो रही सिंघाड़े की खेती

Rajasthani Viral Video: राजस्थान में सिंघाड़ा खाना काफी पसंद किया जाता है, ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में सिंघाड़े की खेती की जाती है. ये एक ऐसा फल है, जिसको पानी में उगाया जाता है. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियों में कुछ लोग सिंघाड़े निकालते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं.

कहा जाता है कि सिंघाड़े की खेती करने के लिए सबसे पहले बेहतर वैरायटी का बीज होना जरूरी है.सिंघाड़े की खेती करने के लिए सबसे पहले तालाब की सफाई की जाती है. फिर उसमें बेल डालने का काम भी किया जाता है. इसकी खेती से कम लागत है और मुनाफा अच्छा होता है.

सिंघाड़े की खेती मानसून की बरसात शुरू होती है. बारिश के शुरू होते ही किसान इस फसल की बुवाई की तैयारी में लग जाते हैं यानी की जून से लेकर अगस्त तक इस फसल की बुवाई होती है. सिंघाड़े की फसल 6 महीने में तैयार होती है.

सिंघाड़े की खेती के लिए सबसे पहले बेल का अच्छा पौध बीज लिया जाता है, जिसके उसके बाद उसे पौध बीज को दो लकड़ियों के सहारे तालाब के पानी में नीचे दबाया जाता है ताकि वह स्थिर रहे सकें.

तालाब की साफ-सफाई का ध्यान रखा जाता है, जिससे बेल को कोई नुकसान ना हो. ऐसे में बेल डालने के कुछ दिनों बाद उसमें कीटनाशक डाले जाते हैं ताकि कोई फसल खराब न हो.

जानकारी के अनुसार, सिंघाड़ा एक जलीय फसल है, जिसमें रोग लगने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए इसकी देखरेख बहुत जरूरी है. इस फसल में लगभग एक से दो महीने में बेल में फूल आते हैं और इसके एक महीने बाद इसमें फल तैयार होना शुरू हो जाता है. सिंघाड़े की खेती के लिए अच्छी गुणवत्ता की बेल और स्वच्छ तालाब काफी जरूरी है.

