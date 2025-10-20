Zee Rajasthan
अमीर होने के लिए दिवाली पर राजस्थानी करते हैं ये उपाय, तिजोरी में विराजती हैं मां लक्ष्मी!



Published: Oct 20, 2025, 06:53 AM IST | Updated: Oct 20, 2025, 06:53 AM IST



Diwali 2025: देश समेत राजस्थान में दीपावली का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है. यह ऐसा त्यौहार है, जिसका इंतजार छोटे बच्चों से लेकर बड़े-बुजुर्गों तक पूरे वर्ष रहता है. पंचांग के अनुसार, हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर दीपावली का उत्सव मनाया जाता है. इस वर्ष यह शुभ पर्व आज, 20 अक्टूबर को मनाया जा रहा है.

इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए राजस्थान में लोग तिजोरी से जुड़े कुछ खास उपाय करते हैं. माना जाता है कि ये उपाय करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में धन-संपदा का आगमन होता है-

दीपावली पर तिजोरी की सफाई और पूजा करें
दीपावली के दिन तिजोरी की विधिवत सफाई और पूजा अवश्य करनी चाहिए. वास्तु शास्त्र के अनुसार, तिजोरी को हमेशा घर की उत्तर दिशा में रखना शुभ होता है, क्योंकि यह दिशा कुबेर देव की मानी जाती है. ऐसा करने से व्यक्ति पर कुबेर देव की कृपा बनी रहती है और धन के नए स्रोत खुलते हैं.

लाल कपड़े में बनाएं शुभ पोटली
दीपावली की रात एक साफ लाल रंग के कपड़े में गुलाब की पंखुड़ियां, सुपारी और 1-2 सिक्के रखकर एक छोटी पोटली तैयार करें. इस पोटली को लक्ष्मी-गणेश जी की पूजा में शामिल करें. पूजा के बाद जब आरती पूरी हो जाए, तो उस पोटली को अपनी तिजोरी में रख दें. ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में धन, समृद्धि और शुभ फल की वृद्धि होती है.

तिजोरी में रखें शुभ वस्तुएं
दीपावली के शुभ अवसर पर तिजोरी में कुछ विशेष वस्तुएं रखना अत्यंत शुभ माना गया है. इनमें श्रीयंत्र, कौड़ी, चांदी का सिक्का, लक्ष्मी जी के चरण चिह्न, हल्दी की गांठ और लक्ष्मी जी का प्रिय शंख शामिल हैं. मान्यता है कि ये वस्तुएं सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं और मां लक्ष्मी की स्थायी कृपा प्राप्त होती है. इससे घर में धन-लाभ के अवसर बढ़ते हैं और आर्थिक संकट दूर होते हैं.

दीपावली सिर्फ दीपों और सजावट का त्योहार नहीं, बल्कि यह धन, सौभाग्य और समृद्धि की ऊर्जा को आमंत्रित करने का दिन है. अगर तिजोरी से जुड़े ये छोटे-छोटे उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ किए जाएं, तो मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सुख, शांति और धन की वृद्धि होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE RAJASTHAN इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

