/राजस्थान लैब असिस्टेंट परीक्षा: 9 लाख अभ्यर्थियों के लिए 'डू एंड डोंट्स', केंद्र पर जाने से पहले इन नियमों को जान लें

Rajasthan Lab Assistant Exam 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन ने इस बार सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. कुल 804 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाने के उद्देश्य से हाईटेक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा. बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को पहले से अधिक सख्त बनाया है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना न रहे.

फर्जी अभ्यर्थियों और नकल गिरोहों पर प्रभावी रोक

बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले दो स्तर की सुरक्षा जांच से गुजरना होगा. इस बार केवल दस्तावेज जांच ही नहीं, बल्कि बायोमेट्रिक सत्यापन और फेस रिकग्निशन तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा. दोनों जांच प्रक्रियाओं का मिलान सफल होने के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा. प्रशासन का मानना है कि इससे फर्जी अभ्यर्थियों और नकल गिरोहों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी.

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सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

परीक्षा केंद्रों के भीतर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, बैग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा किताबें, नोट्स या सादा कागज भी प्रतिबंधित रहेंगे. बोर्ड ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

परीक्षा केंद्र पर निगरानी के लिए वीडियोग्राफी भी अनिवार्य

परीक्षा सामग्री की सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट की सुरक्षित ढुलाई के लिए विशेष ‘उप समन्वयक दल’ गठित किए गए हैं. ये दल कोषागार (Treasury) से परीक्षा सामग्री को सुरक्षित तरीके से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाएंगे और परीक्षा समाप्त होने के बाद वापस जमा कराने की जिम्मेदारी संभालेंगे. इसके अलावा प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर निगरानी के लिए वीडियोग्राफी भी अनिवार्य की गई है ताकि हर गतिविधि रिकॉर्ड हो सके.

एक घंटे पहले परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वार बंद हो जाएंगे

प्रशासन ने परीक्षार्थियों को समय से पहले केंद्र पहुंचने की सलाह दी है. बोर्ड के नियमों के अनुसार परीक्षा शुरू होने से ठीक एक घंटे पहले परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे. इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, चाहे देरी का कारण कुछ भी हो. इसलिए अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 1 से 2 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं.

गौरतलब है कि राजस्थान प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ सहायक भर्ती के 804 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 जनवरी से 25 फरवरी 2026 तक चली थी. अब परीक्षा को लेकर प्रशासन और बोर्ड दोनों पूरी सतर्कता के साथ तैयारियों में जुटे हुए हैं.