Kotputli News: मौत का हाईवे बना कोटपूतली-नीमकाथाना मार्ग, गड्ढों में समाती सड़क, रोज हादसे!

Rajasthan Highway News: कोटपूतली-नीमकाथाना स्टेट हाईवे की हालत अब बद से बदतर हो चुकी है. खासकर डाबला रोड पर चिंकारा कैंटीन के सामने सड़क पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो गई है. 

Published: Dec 10, 2025, 01:03 PM IST | Updated: Dec 10, 2025, 01:03 PM IST

Kotputli News: मौत का हाईवे बना कोटपूतली-नीमकाथाना मार्ग, गड्ढों में समाती सड़क, रोज हादसे!

Kotputli News: कोटपूतली:--कोटपूतली-बहरोड़ जिला बनने के बाद यहां के लोगो की सोच पर विकास केपँख लगे थे. लेकिन जिला घोषित होने के बाद पहले जो उपखण्ड स्थर पर होते थे वो काम भी होने बन्द हो गये. जिलेवासियो ने सोचा था जिला बनने के बाद सभी विभागो के उच्च अधिकारी बैठेंगे तो काम और भी आसान होंगे लेकिन कोटपूतली-बहरोड़ जिले मे उल्टा होता नजर आ रहा हैँ. जिसका जीता जागता उदहारण कोटपूतली-नीमकाथाना मार्ग पर दिख रहा हैँ जो पिछले एक साल से अधिक का समय बीत गया लेकिन मुख्य स्टेट हाइवे होने के बाद भी इस हाइवे को ठीक नहीं किया गया.

कोटपूतली जिला भले बना दिया गया हो, लेकिन जमीनी हालात इससे मेल नहीं खाते. शहर की सड़कों की हालत पहले से ही खराब है और अब स्टेट हाईवे भी परेशानी की वजह बन गया है. कोटपूतली से नीमकाथाना जाने वाला यह हाईवे डाबला रोड पर चिंकारा कैंटीन के सामने पूरी तरह गड्ढों में बदल चुका है. जल भराव की वजह से यहां बड़े वाहन ही नहीं, छोटे वाहन और स्कूली बच्चों से भरी बसें व टेम्पो भी रोज़ाना मुश्किल में पड़ती हैं.

स्टेट हाइवे पर गड्ढे छोटे नहीं हैं. पूरी सड़क तीन से पांच फीट तक धंस चुकी है और बारिश हो या बेमौसम, यहां ड्रेनेज़ का गंदा पानी भर जाता है. हालात ऐसे हैं कि कई बार यात्रियों को अपनी गाड़ियां रॉन्ग साइड से ले जानी पड़ती हैं. दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है. जब ZEE MEDIA की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, तो लोगों ने बताया कि यह स्थिति एक साल से भी ज्यादा समय से बनी हुई है और हर बारिश के साथ और बिगड़ती जा रही है.

स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने खुद कई बार गड्ढों को भरवाने की कोशिश की, लेकिन कोई स्थाई समाधान नहीं मिल सका. उनके मुताबिक, ना तो अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और ना ही कोई कार्रवाई करते हैं. लोगों का यह भी कहना है कि यहां से वीआईपी मूवमेंट भी होता है, नेता रोज़ गुजरते हैं, लेकिन किसी ने भी इसे मुद्दा नहीं बनाया. यहां तक स्थानीय लोगो ने मुख्यमंत्री तक रजिस्ट्री डाक तक भिजवा दी साथ जिला कलेक्टर PWD नगरपरिषद तक लिखित मे शिकायत कर दी लेकिन आज तक भी कोई समाधान निकलता नजर आया.

जब ZEE MEDIA ने दोनों जिम्मेदार विभागों से बात करनी चाही दोनों विभाग के अधिकारियो का जवाब बिल्कुल अटपटा मिला. RSRDC के प्रोजेक्ट अधिकारी दिनेश शाहू ने कहा हम सड़क बनाने को तैयार हैँ लेकिन कोटपूतली नगरपरिषद पहले नालो की सफाई करके सड़क पर पानी आने से रोके पानी के बीच सड़क नहीं बन सकती.

यह जल भराव नगर परिषद के खराब सीवरेज निस्तारण की वजह से है. वहीं नगर परिषद के अधिकारी AXEN दीपक मीणा ने कहा कि हाईवे निर्माण और नालों की सफाई RSRDC की जिम्मेदारी हैँ. हम इसमें कुछ नहीं कर सकते. दोनों विभाग के अधिकारी कैमरे से दूरी बनाते दिखे और सवालों को एक-दूसरे पर डालते नजर आये. स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि जल्द कार्रवाई करेंगे और उन्हें इस लंबे समय से चली आ रही परेशानी से राहत देंगे.

