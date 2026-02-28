Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान में सोना-चांदी के दाम में फूटा महगाई का बम, जानें 12 बजे के बाद लेटेस्ट रेट

Rajatshan Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी द्वारा जारी ताजा भावों के अनुसार...
 

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Feb 28, 2026, 12:18 PM IST | Updated:Feb 28, 2026, 12:18 PM IST

Trending Photos

NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ शपथ ग्रहण, सचिन पायलट भी दिखे साथ
3 Photos
Vinod Jakhar Nsui

NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ शपथ ग्रहण, सचिन पायलट भी दिखे साथ

Photos: जोधपुर का वो शाही महल, जहां हर कपल देखता है Royal Wedding का सपना
8 Photos
rajasthan place to visit

Photos: जोधपुर का वो शाही महल, जहां हर कपल देखता है Royal Wedding का सपना

राजस्थान में बदल गया मौसम का मिजाज, गर्मी के साथ तेजी से बढ़ रहा पारा
7 Photos
rajasthan weather update

राजस्थान में बदल गया मौसम का मिजाज, गर्मी के साथ तेजी से बढ़ रहा पारा

22वीं किस्त से पहले किसानों को झटका, राजस्थान में हजारों खाते हो सकते हैं ब्लैकलिस्ट!
8 Photos
pm kisan samman Nidhi

22वीं किस्त से पहले किसानों को झटका, राजस्थान में हजारों खाते हो सकते हैं ब्लैकलिस्ट!

राजस्थान में सोना-चांदी के दाम में फूटा महगाई का बम, जानें 12 बजे के बाद लेटेस्ट रेट

Rajatshan Gold Silver rate: राजधानी जयपुर के सराफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखी गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं के भाव बढ़ने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर भी मांग मजबूत होने से कीमतों में उछाल आया है.

जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी द्वारा जारी ताजा भावों के अनुसार:शुद्ध सोना (24 कैरेट): 166,500 रुपये प्रति 10 ग्राम (पिछले दिन से 3,000 रुपये महंगा)
जेवराती सोना (22 कैरेट): 155,700 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी: 284,000 रुपये प्रति किलोग्राम (पिछले दिन से 9,000 रुपये महंगी)


ट्रेडर्स का कहना है कि वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर में कमजोरी, मुद्रास्फीति के आंकड़ों और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण सोने-चांदी को सुरक्षित निवेश के रूप में देखा जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


भारत में शादी-विवाह के सीजन और त्योहारों की तैयारी के चलते स्थानीय मांग भी बढ़ी हुई है, जिससे कीमतों में और तेजी आने की संभावना जताई जा रही है.

जयपुर सराफा बाजार के प्रमुख व्यापारियों ने बताया कि अगर वैश्विक बाजार में यही रुख बना रहा तो आने वाले दिनों में सोना 1,70,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार जा सकता है. निवेशकों और खरीदारों को सलाह दी जा रही है कि वे बाजार के उतार-चढ़ाव पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर ही खरीदारी करें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Ajmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news