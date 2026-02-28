राजस्थान में सोना-चांदी के दाम में फूटा महगाई का बम, जानें 12 बजे के बाद लेटेस्ट रेट

Rajatshan Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी द्वारा जारी ताजा भावों के अनुसार...
Rajatshan Gold Silver rate: राजधानी जयपुर के सराफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखी गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं के भाव बढ़ने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर भी मांग मजबूत होने से कीमतों में उछाल आया है.
जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी द्वारा जारी ताजा भावों के अनुसार:शुद्ध सोना (24 कैरेट): 166,500 रुपये प्रति 10 ग्राम (पिछले दिन से 3,000 रुपये महंगा)
जेवराती सोना (22 कैरेट): 155,700 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी: 284,000 रुपये प्रति किलोग्राम (पिछले दिन से 9,000 रुपये महंगी)
ट्रेडर्स का कहना है कि वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर में कमजोरी, मुद्रास्फीति के आंकड़ों और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण सोने-चांदी को सुरक्षित निवेश के रूप में देखा जा रहा है.
भारत में शादी-विवाह के सीजन और त्योहारों की तैयारी के चलते स्थानीय मांग भी बढ़ी हुई है, जिससे कीमतों में और तेजी आने की संभावना जताई जा रही है.
जयपुर सराफा बाजार के प्रमुख व्यापारियों ने बताया कि अगर वैश्विक बाजार में यही रुख बना रहा तो आने वाले दिनों में सोना 1,70,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार जा सकता है. निवेशकों और खरीदारों को सलाह दी जा रही है कि वे बाजार के उतार-चढ़ाव पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर ही खरीदारी करें.
