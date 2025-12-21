राजेंद्र राठौड़ का गहलोत पर तीखा हमला, बोले- 700 से ज्यादा पट्टे देने वाले आज अरावली...

Jaipur News: अरावली में खनन को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की गलत व्याख्या कर पूर्व सीएम अशोक गहलोत जनता में डर और भ्रम फैला रहे हैं. गहलोत ने वर्ष 2002-2003 में खुद कोर्ट में आवेदन और शपथ पत्र दिया था, उनकी ही नीतियों और फैसलों के कारण आज भ्रम की स्थिति बन रही है.

खनन के लिए बेहद कठोर मापदंड तय है और अधिकांश क्षेत्रों में खनन संभव ही नहीं है. 100 मीटर ऊंचाई के अलावा भी कई शर्तें लागू हैं, जिससे खनन आसान नहीं है. अरावली से जुड़े 37 जिलों में कुल क्षेत्र का केवल करीब 1.9 प्रतिशत ही खनन पट्टों के दायरे में आता है. अरावली खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर राजस्थान में सियासत गरमा गई है.

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए सरकार पर अरावली को खत्म करने का आरोप लगाया. गहलोत के आरोपों पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार करते हुए तीखा हमला बोला. राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही बड़ी संख्या में खनन पट्टे जारी किए गए, कई एमओयू हुए और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाण पत्र तक नहीं दिए गए.

उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत को घर बैठे ट्वीट करने के बजाय विधानसभा में आकर चर्चा करनी चाहिए. यह चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने जैसा है. राठौड़ ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्र की एनडीए सरकार पूरी तरह गंभीर है. सरकार अवैध खनन रोकने के लिए कटिबद्ध है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अरावली को कोई नुकसान नहीं होगा.

उन्होंने कहा कि यह फैसला 20 नवंबर 2025 का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चार राज्यों और केंद्र सरकार को अरावली के लिए समान मापदंड तय करने के निर्देश दिए हैं. 100 मीटर ऊंचाई को लेकर फैलाया जा रहा भ्रम तथ्यहीन है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2002 में अशोक गहलोत ने स्वयं 100 मीटर ऊंचाई को लेकर वैधानिक स्वीकृति मांगी थी और उसी आधार पर अलग-अलग कालखंडों में करीब 1008 खनन पट्टे जारी हुए.

अब अपने ही कर्मों को ढकने के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है. अरावली क्षेत्र में फॉरेस्ट लैंड और वन्यजीव अभयारण्य भी हैं, जहां खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती. नाहरगढ, कुंभलगढ जैसे ऐतिहासिक किले प्रसिद्ध मंदिर हैं. उन्होंने कहा कि विधानसभा के फ्लोर पर इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए. जब से भाजपा सरकार बनी है, अवैध खनन के 19,741 मामलों में जब्ती की गई है और 2,828 एफआईआर दर्ज की गई हैं.

अरावली का सिर्फ करीब 1.19 प्रतिशत क्षेत्र ही खनन श्रेणी में आता है. गहलोत को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ठीक से पढ़ने के लिए अपना चश्मा बदलना पड़ेगा. राठौड़ ने ‘सेव अरावली’ अभियान पर भी तंज कसा. कहा कि गहलोत ने ‘सेव अरावली’ की डीपी तो लगाई, लेकिन उनकी पार्टी के बड़े नेताओं ने भी साथ नहीं दिया, जिससे साफ है कि उनकी पार्टी भी उनके साथ नहीं है. जब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने अपनी डीपी तक नहीं बदली, तो साफ है कि यह अभियान पार्टी के भीतर भी समर्थन नहीं है.

अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है. करीब ढाई अरब वर्ष पुरानी यह श्रृंखला राजस्थान सहित चार राज्यों के 37 जिलों में फैली हुई है. केवल 1.19 प्रतिशत क्षेत्र कानूनी खनन में, 25 प्रतिशत क्षेत्र वन, अभयारण्य, जिनमें खनन पूर्ण प्रतिबंधित, अरावली थार रेगिस्तान को फैलने से रोकती है, भूजल रिचार्ज में मदद करती है. दिल्ली-एनसीआर जैसे क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच है.

अरावली को लेकर फैलाया जा रहा डर पूरी तरह तथ्यहीन और भ्रामक है. राठौड़ ने कहा कि 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक समान परिभाषा तय की. जिसके तहत आसपास के भू-भाग से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची भू-आकृतियों को अरावली हिल्स माना गया है. उन्होंने साफ किया कि 100 मीटर ऊंचाई का यह मानदंड नया नहीं है. इसे वर्ष 2002-2003 में कांग्रेस सरकार के दौरान स्वयं अशोक गहलोत ने लागू किया था और इसी आधार पर 1008 खनन पट्टों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई थी.

राठौड़ ने अशोक गहलोत के 90 प्रतिशत अरावली खत्म हो जाएगी दावे को खारिज करते हुए कहा कि वास्तविकता यह है कि अरावली क्षेत्र का सिर्फ 2.56 प्रतिशत हिस्सा ही कड़े नियमों के तहत खनन के दायरे में आता है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक वैज्ञानिक मैपिंग और सस्टेनेबल माइनिंग प्लान तैयार नहीं होता, तब तक कोई नया खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा.