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लगता है राहुल गांधी, शोर शराबा को लोकप्रियता समझते हैं - राजेंद्र राठौड़

Rajasthan Politics : एंटी पेपरलीक कानून को लेकर सियासत तेज हो गई है. एक तरफ केंद्र सरकार इसे युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष सरकार की मंशा और उसके रिकॉर्ड पर सवाल उठा रहा है. राजस्थान में भी इस मुद्दे पर बयानबाजी तेज हो गई है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Jul 28, 2026, 12:53 PM IST | Updated:Jul 28, 2026, 12:53 PM IST
लगता है राहुल गांधी, शोर शराबा को लोकप्रियता समझते हैं - राजेंद्र राठौड़
Image Credit: पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़

Rajasthan Politics : पेपरलीक को लेकर हुए युवाओं के आंदोलन के बाद केंद्र सरकार लोकसभा में एंटी पेपरलीक कानून लाने की तैयारी में है. इस कानून को लेकर सियासी पारा भी चढ़ गया है. राजस्थान में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लिया. राठौड़ ने कहा कि छात्रों के आंदोलन के बाद देश को सख्त कानून की उम्मीद है, लेकिन जब कानून लाने की बात आई तो कांग्रेस ने संसद में व्यवधान खड़ा करने की कोशिश की.

राहुल गांधी को लगता है कि संसद में शोर-शराबा करने से लोकप्रियता बढ़ती है-राजेंद्र राठौड़

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राजेंद्र राठौड़ ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें लगने लगा है कि संसद में शोर-शराबा करने से लोकप्रियता बढ़ती है. उन्होंने कहा कि विपक्ष को विरोध के बजाय संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेकर कानून पर सार्थक चर्चा करनी चाहिए थी. राठौड़ का दावा है कि प्रस्तावित कानून में फास्ट ट्रैक ट्रायल, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने जैसे कई अहम प्रावधान शामिल किए गए हैं.

कांग्रेस राज में पेपरलीक की सबसे बड़ी भूमिका सीकर की रही -राजेंद्र राठौड़

बीजेपी नेता ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर भी पलटवार किया. राठौड़ ने कहा कि छात्रों की भावनाओं को कुचलने में जिनके हाथ रंगे हो, वो आरोप लगा रहे हैं. कांग्रेस राज में पेपरलीक की सबसे बड़ी भूमिका सीकर की रही है. इसमें कोचिंग सेंटरों की रही जिनका संरक्षण गोविंद सिंह डोटासरा करते आए हैं. अब डोटासरा बयान देकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं. कांग्रेस अपने इस मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर केवल राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, लेकिन प्रदेश की जनता और युवा सब कुछ देख रहे हैं.

पेपरलीक का मुद्दा लंबे समय से राजस्थान की राजनीति के केंद्र में रहा है. भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर विपक्ष लगातार सरकारों को घेरता रहा है. अब जब केंद्र सरकार नया कानून लाने की तैयारी में है, तो इसे लेकर भी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. युवाओं की सबसे बड़ी मांग हमेशा से यही रही है कि भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी हों और पेपरलीक माफिया पर कड़ी कार्रवाई हो. अब नजर लोकसभा में पेश होने वाले एंटी पेपरलीक कानून पर है. कानून कितना प्रभावी होगा, इसका फैसला उसके लागू होने के बाद होगा लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत अपने चरम पर है.
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