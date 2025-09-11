फलोदी में युवकों के साथ मारपीट, राजपूत समाज ने एसपी को सौंपा ज्ञापन

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले में फलोदी के बाप थाना क्षेत्र के भड़ला गांव में 6 सितंबर की रात्रि में दो युवकों के साथ मारपीट मामले में राजपूत समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन पर दबाव में आकर एकपक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया.

बड़ी संख्या में राजपूत समाज लोगों ने फलोदी एसपी कुंदन कंवरिया को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है. एसपी को दिए ज्ञापन में बताया कि बाप पुलिस ने प्रार्थी पक्ष के दबाव में आकर गलत मामला दर्ज कर एक तरफा कार्रवाई की. दोनों ही पक्ष अवाय गांव के रहने वाले हैं.

दोनों दलित युवकों का भड़ला क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई जमीन खेत नहीं है. गेनाराम मेघवाल, मदनलाल भील व एक अन्य व्यक्ति 6 सितंबर की देर रात 2 बजे बंदूक लेकर डकैती के उद्देश्य से सौर ऊर्जा कंपनी में आए थे, जहां पर सजगता होने से वहां से भाग गए थे. उन युवकों ने कंपनी के सुरक्षा कर्मचारियों पर गोलियां चलाई.

उसके बाद पीछा कर उनको पकड़ा था, जिसमें से एक व्यक्ति बंदूक लेकर भाग गया. बाप थाने में कार्यरत कांस्टेबल समंदर सिंह और वहां के एसएचओ को बिना कारण लाइन हाजिर किया जा रहा है. खुद को पीड़ित बताने वाले व्यक्तियों द्वारा अपशब्द कहने पर यह घटना घटित हुई थी. ऐसे में पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई है.