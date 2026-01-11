Zee Rajasthan
कोटा में दिखाई दिया फिल्मी सीन! फायरिंग कर फरार हुआ हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा गिरफ्तार

Rajasthan News: कोटा जिले के रामगंजमंडी में पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा को गिरफ्तार किया. आदिल ने पुलिस पर फायरिंग कर फरार होने की कोशिश की थी. मोड़क के खेत से उसे दबोचा गया, कार्रवाई में आरोपी घायल हुआ और आगे की जांच जारी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 11, 2026, 04:29 PM IST | Updated: Jan 11, 2026, 04:29 PM IST

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले के रामगंजमंडी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस पर फायरिंग कर फरार हुए कुख्यात हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया गया है. बदमाश को मोड़क के एक खेत से दबोचा गया. बताया जा रहा है कि पुलिस और आरोपियो के बीच फायरिंग हुई है. जिसके चलते आरोपी आदिल के घायल होने की सूचना है. पुलिस कार्रवाई के दौरान आदिल ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर फरार होने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसकी तलाश तेज कर दी गई थी. आदिल की गिरफ्तारी के लिए कोटा पुलिस की विशेष टीम गठित की गई, जिसने तकनीकी इनपुट और लगातार निगरानी के आधार पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है, वहीं आरोपी को अस्पताल ले जाने की तैयारी की जा रही है.

मामला कोटा ग्रामीण के सांगोद इलाके का है, जहां एक कुख्यात हिस्ट्रीशीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाश ने फायरिंग कर दी. शुक्रवार रात हुई इस घटना के बाद पुलिस महकमें में हड़कंप मच गया है. दोनों तरफ से हुई फायरिंग के बाद आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया.

कोटा के सांगोद में शुक्रवार रात गोलियों की आवाज से सनसनी फैल गई. दरअसल, कोटा शहर और ग्रामीण पुलिस की एक संयुक्त टीम हार्डकोर अपराधी और हिस्ट्रीशीटर 'आदिल मिर्जा' की तलाश कर रही थी. पुलिस को खुफिया इनपुट मिला था कि आदिल सांगोद क्षेत्र के किशनपुरा गांव में छिपा हुआ है. सूचना पुख्ता होने पर पुलिस टीम ने रात करीब 8 बजे गांव में दबिश दी.

पुलिस को देखते ही बदमाश आदिल मिर्जा ने खुद को घिरता देख फायरिंग शुरू कर दी. अचानक हुई इस फायरिंग में एक गोली पुलिस की गाड़ी पर भी जा लगी. राहत की बात यह रही कि इस हमले में कोई भी पुलिसकर्मी या आम नागरिक घायल नहीं हुआ. पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, लेकिन गांव के खुले इलाके और रात के घने अंधेरे का फायदा उठाकर हिस्ट्रीशीटर मौके से फरार हो गया.

घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके में नाकाबंदी करवाई गई है. भारी पुलिस बल किशनपुरा और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रहा है. पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही आरोपी आदिल मिर्जा उनकी गिरफ्त में होगा.

घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके में नाकाबंदी करवाई गई है. भारी पुलिस बल किशनपुरा और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रहा है. पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही आरोपी आदिल मिर्जा उनकी गिरफ्त में होगा.

