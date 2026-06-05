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Rajya Sabha Elections 2026: भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर बना सस्पेंस, मदन राठौड़ के बयान से बढ़ी राजनीतिक हलचल

Rajya Sabha Elections: राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा की दो सीटों के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है. हालांकि दोनों प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर अब भी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है.

Edited byAnsh RajReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jun 05, 2026, 02:12 PM|Updated: Jun 05, 2026, 02:12 PM
Rajya Sabha Elections 2026: भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर बना सस्पेंस, मदन राठौड़ के बयान से बढ़ी राजनीतिक हलचल
Image Credit: Rajya Sabha Elections

Rajya Sabha Elections 2026: राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर राजस्थान की राजनीति में सरगर्मियां तेज हो गई हैं. भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्यसभा की दो सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा किए जाने के बाद अब सबकी नजरें नामांकन प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं. भाजपा ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है. हालांकि दोनों प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर अभी भी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है.


भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान नामांकन प्रक्रिया को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से एक नामांकन शुक्रवार को दाखिल किया जाएगा, जबकि दूसरा नामांकन 8 जून को भरा जाएगा. हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि किस प्रत्याशी का नामांकन किस दिन दाखिल होगा. उनके इस बयान ने राजनीतिक अटकलों को और हवा दे दी है.

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राठौड़ के बयान के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. माना जा रहा है कि भाजपा रणनीतिक रूप से अपने प्रत्याशियों के नामांकन अलग-अलग दिनों में करा सकती है. वहीं कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पार्टी अंतिम समय में कोई और फैसला भी ले सकती है. इसके अलावा तीसरे नामांकन को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं. हालांकि भाजपा की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया, जिससे सस्पेंस बरकरार है.


इस बीच भाजपा संगठन भी आगामी कार्यक्रमों को लेकर सक्रिय नजर आ रहा है. मदन राठौड़ ने जानकारी दी कि भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार शुक्रवार को जयपुर पहुंचेंगे. उनके आगमन को संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. वहीं 8 जून को भाजपा विधायक दल की बैठक भी आयोजित की जाएगी, जिसमें अजेय कुमार का विधायकों से औपचारिक परिचय कराया जाएगा और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है.


राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के हर कदम पर राजनीतिक विश्लेषकों और विपक्षी दलों की नजर बनी हुई है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी अपने दोनों प्रत्याशियों का नामांकन किस रणनीति के तहत दाखिल कराती है और क्या तीसरे नामांकन को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी कोई नया खुलासा सामने आता है. फिलहाल भाजपा की ओर से तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं की गई है, जिसके चलते राजनीतिक सस्पेंस लगातार बना हुआ है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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