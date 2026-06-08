/राज्यसभा की जंग में जाट और गुर्जर समीकरण साधने पर फोकस, सतीश पूनिया और अलका गुर्जर ने किया नामांकन

Rajya Sabha Election 2026: राजस्थान में राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दोनों उम्मीदवार डॉ. सतीश पूनिया और डॉ. अलका सिंह गुर्जर आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है.

इस अवसर को भाजपा शक्ति प्रदर्शन और संगठनात्मक एकजुटता के रूप में पेश किया। राजधानी जयपुर में भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, राज्य सरकार के कई मंत्री, विधायक और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे.

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भाजपा मुख्यालय में दोनों उम्मीदवारों का स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा. इसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल विधानसभा के लिए रवाना होगा. सतीश पूनिया और डॉ. अलका सिंह गुर्जर विधानसभा पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के जरिए राजस्थान के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को साधने की रणनीति अपनाई है. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया को उम्मीदवार बनाकर पार्टी ने जाट समुदाय को मजबूत संदेश देने का प्रयास किया है. वहीं राष्ट्रीय सचिव डॉ. अलका सिंह गुर्जर को प्रत्याशी बनाकर भाजपा ने गुर्जर समाज के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है. दोनों नेताओं का संगठन में लंबा अनुभव रहा है और पार्टी के विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं.

डॉ. सतीश पूनिया वर्तमान में हरियाणा भाजपा के प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं और संगठनात्मक स्तर पर उनकी मजबूत पहचान है. वहीं डॉ. अलका सिंह गुर्जर राष्ट्रीय सचिव होने के साथ दिल्ली भाजपा की सह-प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं. भाजपा नेतृत्व का मानना है कि इन दोनों चेहरों को आगे लाकर पार्टी ने समर्पित कार्यकर्ताओं और संगठन से जुड़े नेताओं को सम्मान देने का संदेश दिया है.

गौरतलब है कि राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव 18 जून को होंगे. मतदान के बाद उसी दिन मतगणना की जाएगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे. भाजपा को उम्मीद है कि राज्य में उसके विधायकों की संख्या और राजनीतिक समर्थन के आधार पर उसके दोनों उम्मीदवार आसानी से जीत दर्ज करेंगे. ऐसे में आज का नामांकन कार्यक्रम राज्यसभा चुनाव की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण राजनीतिक आयोजन माना जा रहा है.

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