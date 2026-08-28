/रक्षाबंधन पर नहीं है भद्रा का साया, जयपुर के पंडित जी से जानिए सुबह से रात तक राखी बांधने का सबसे सही और शुभ वक्त

Rakhi Muhurat: रक्षाबंधन का त्योहार इस बार भाई-बहन के लिए खास रहने वाला है. राखी बांधने के समय को लेकर इस बार भद्रा का कोई बड़ा व्यवधान नहीं रहेगा. ऐसे में बहनों के पास भाई की कलाई पर रक्षासूत्र बांधने के लिए सुबह से रात तक पर्याप्त शुभ समय रहेगा. जयपुर के बाजारों में भी त्योहार को लेकर रौनक दिखाई दे रही है. राखियों के साथ भाइयों के लिए गिफ्ट और मिठाइयों की खरीदारी का दौर चल रहा है.



10 घंटे से ज्यादा का शुभ समय

ज्योतिषाचार्य पं. पुरुषोत्तम गौड़ के अनुसार रक्षाबंधन पर दस घंटे से अधिक का निर्बाध शुभ समय उपलब्ध रहेगा. दोपहर 1:44 बजे से शाम 4:46 बजे तक अपराह्न मुहूर्त रहेगा. इसके बाद शाम 6:48 बजे से रात 9:04 बजे तक प्रदोष काल रहेगा. इन दोनों समय को राखी बांधने के लिए विशेष रूप से श्रेष्ठ माना गया है. दिन के अन्य समय में भी शुभ चौघड़िए रहेंगे. सुबह 6:08 से 10:53 बजे तक चर, लाभ और अमृत के चौघड़िए बताए गए हैं. वहीं दोपहर 12:28 से 3:03 बजे तक शुभ और शाम 5:13 से 6:48 बजे तक चर का चौघड़िया रहेगा.

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भद्रा को लेकर नहीं रहेगी उलझन

हर साल रक्षाबंधन पर भद्रा के कारण राखी बांधने के समय को लेकर परिवारों में असमंजस रहता है. ज्योतिर्विद डॉ. महेश शर्मा के मुताबिक इस बार पूर्णिमा तिथि पर भद्रा का व्यवधान नहीं रहेगा. श्रवण नक्षत्र और शोभन योग में पूरे दिन रक्षासूत्र बांधने के लिए शुभ समय रहेगा.



मंदिरों में भी दिखेगा राखी का रंग

जयपुर के प्रमुख मंदिरों में भी रक्षाबंधन को लेकर विशेष तैयारियां रहेंगी. गोविंद देवजी मंदिर में ठाकुरजी और राधारानी को सुनहरी कलाबूत की राखी धारण कराई जाएगी. वहीं मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भगवान गणेशजी की कलाई पर चांदी की राखी सजाई जाएगी. विशेष शृंगार और पूजा-अर्चना के चलते मंदिरों में भी त्योहार का अलग ही माहौल नजर आएगा. ज्योतिषाचार्य पं. पुरुषोत्तम गौड़ के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर श्रवण कुमार का चित्र या प्रतिरूप बनाकर पूजा करने और रक्षा सूत्र अर्पित करने की भी परंपरा रही है. श्रवण कुमार को सेवा, निष्ठा और मातृ-पितृ भक्ति का प्रतीक माना जाता है.



बाजारों में खरीदारी की रौनक

रक्षाबंधन को लेकर जयपुर के बाजारों में भी चहल-पहल बढ़ गई है. दुकानों पर अलग-अलग डिजाइन और रंगों की राखियां सजी हैं. बहनें भाइयों के लिए पसंदीदा राखियां खरीद रही हैं, तो भाई भी बहनों के लिए गिफ्ट लेने में जुटे हैं. मिठाई की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही है. कुल मिलाकर इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा की चिंता के बजाय परिवारों में त्योहार की खुशियां नजर आएंगी. भाई की कलाई पर बहन के प्यार का धागा सजेगा और जयपुर के मंदिरों में भी भगवान रक्षासूत्र के रंग में नजर आएंगे.

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