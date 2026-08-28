Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /रक्षाबंधन पर नहीं है भद्रा का साया, जयपुर के पंडित जी से जानिए सुबह से रात तक राखी बांधने का सबसे सही और शुभ वक्त

रक्षाबंधन पर नहीं है भद्रा का साया, जयपुर के पंडित जी से जानिए सुबह से रात तक राखी बांधने का सबसे सही और शुभ वक्त

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर इस बार भद्रा का व्यवधान नहीं रहेगा. जयपुर में बहनों को सुबह से रात तक राखी बांधने के लिए शुभ समय मिलेगा. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार भाइयों को राखी बांधने का सही समय क्या है आइए जानते हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 28, 2026, 05:46 AM IST | Updated:Aug 28, 2026, 05:46 AM IST
रक्षाबंधन पर नहीं है भद्रा का साया, जयपुर के पंडित जी से जानिए सुबह से रात तक राखी बांधने का सबसे सही और शुभ वक्त
Image Credit: Raksha Bandhan 2026

Rakhi Muhurat: रक्षाबंधन का त्योहार इस बार भाई-बहन के लिए खास रहने वाला है. राखी बांधने के समय को लेकर इस बार भद्रा का कोई बड़ा व्यवधान नहीं रहेगा. ऐसे में बहनों के पास भाई की कलाई पर रक्षासूत्र बांधने के लिए सुबह से रात तक पर्याप्त शुभ समय रहेगा. जयपुर के बाजारों में भी त्योहार को लेकर रौनक दिखाई दे रही है. राखियों के साथ भाइयों के लिए गिफ्ट और मिठाइयों की खरीदारी का दौर चल रहा है.


10 घंटे से ज्यादा का शुभ समय
ज्योतिषाचार्य पं. पुरुषोत्तम गौड़ के अनुसार रक्षाबंधन पर दस घंटे से अधिक का निर्बाध शुभ समय उपलब्ध रहेगा. दोपहर 1:44 बजे से शाम 4:46 बजे तक अपराह्न मुहूर्त रहेगा. इसके बाद शाम 6:48 बजे से रात 9:04 बजे तक प्रदोष काल रहेगा. इन दोनों समय को राखी बांधने के लिए विशेष रूप से श्रेष्ठ माना गया है. दिन के अन्य समय में भी शुभ चौघड़िए रहेंगे. सुबह 6:08 से 10:53 बजे तक चर, लाभ और अमृत के चौघड़िए बताए गए हैं. वहीं दोपहर 12:28 से 3:03 बजे तक शुभ और शाम 5:13 से 6:48 बजे तक चर का चौघड़िया रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source


भद्रा को लेकर नहीं रहेगी उलझन
हर साल रक्षाबंधन पर भद्रा के कारण राखी बांधने के समय को लेकर परिवारों में असमंजस रहता है. ज्योतिर्विद डॉ. महेश शर्मा के मुताबिक इस बार पूर्णिमा तिथि पर भद्रा का व्यवधान नहीं रहेगा. श्रवण नक्षत्र और शोभन योग में पूरे दिन रक्षासूत्र बांधने के लिए शुभ समय रहेगा.


मंदिरों में भी दिखेगा राखी का रंग
जयपुर के प्रमुख मंदिरों में भी रक्षाबंधन को लेकर विशेष तैयारियां रहेंगी. गोविंद देवजी मंदिर में ठाकुरजी और राधारानी को सुनहरी कलाबूत की राखी धारण कराई जाएगी. वहीं मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भगवान गणेशजी की कलाई पर चांदी की राखी सजाई जाएगी. विशेष शृंगार और पूजा-अर्चना के चलते मंदिरों में भी त्योहार का अलग ही माहौल नजर आएगा. ज्योतिषाचार्य पं. पुरुषोत्तम गौड़ के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर श्रवण कुमार का चित्र या प्रतिरूप बनाकर पूजा करने और रक्षा सूत्र अर्पित करने की भी परंपरा रही है. श्रवण कुमार को सेवा, निष्ठा और मातृ-पितृ भक्ति का प्रतीक माना जाता है.


बाजारों में खरीदारी की रौनक
रक्षाबंधन को लेकर जयपुर के बाजारों में भी चहल-पहल बढ़ गई है. दुकानों पर अलग-अलग डिजाइन और रंगों की राखियां सजी हैं. बहनें भाइयों के लिए पसंदीदा राखियां खरीद रही हैं, तो भाई भी बहनों के लिए गिफ्ट लेने में जुटे हैं. मिठाई की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही है. कुल मिलाकर इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा की चिंता के बजाय परिवारों में त्योहार की खुशियां नजर आएंगी. भाई की कलाई पर बहन के प्यार का धागा सजेगा और जयपुर के मंदिरों में भी भगवान रक्षासूत्र के रंग में नजर आएंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

बहन की याद में फ्री कर दिया ऑटो, राखी पर किराया नहीं लेता जोधपुरी भाई

राजस्थान को वो गांव, जहां रक्षा बंधन पर खुशियां नहीं, मनाया जाता है मातम!

Rakshabandhan 2025: क्या आप जानते हैं मेहरानगढ़ किले से जुड़ा रक्षाबंधन का अनूठा किस्सा?

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Raksha Bandhan
Rajasthan news

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रक्षाबंधन पर नहीं है भद्रा का साया, जयपुर के पंडित जी से जानिए सुबह से रात तक राखी बांधने का सबसे सही और शुभ वक्त
2
3
4
5