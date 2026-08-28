/जयपुर सेंट्रल जेल में दिखा भाई-बहन के प्यार का भावुक नजारा, सलाखों के पीछे भाइयों को बहनों ने बांधी राखी

Jaipur Central Jail Raksha Bandhan: राजस्थान में लोहे की सलाखें भी भाई-बहन के प्यार के बंधन के आगे पिघलती हुई दिखाई दीं. जयपुर सेंट्रल जेल पर रक्षाबंधन पर बड़ी संख्या में बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधनें पहुंची. इस दौरान वहां भावुक कर देने वाला नजारा देखने को मिला. किसी ने भाई की कलाई पर राखी बांधी, तो किसी ने मिठाई खिलाकर अपना प्यार जताया. महज कुछ मिनट की इस मुलाकात में कई बार आंखें नम हो गईं और आंखों में हजारों जज्बात छलके.

हाथों में राखी और मिठाई लेकर भाई से मिलने जेल पहुंची बहनें

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रक्षाबंधन के मौके पर जेल का माहौल बाकी दिनों से बिल्कुल अलग नजर आया. सलाखों के पीछे बंद भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में बहनें जेल पहुंचीं. सुरक्षा जांच के बाद बहनों को भाइयों से मुलाकात कराई गई. जेल के बाहर सुबह से ही बहनों की कतार लगी थी. हाथों में राखी-मिठाई और आंखों में भाई से मिलने की उम्मीद... जयपुर सेंट्रल जेल में कुछ इसी तरह का अनूठा नजारा दिखाई दिया.

भाई भले ही सलाखों के पीछे हो, लेकिन बहन का प्यार इन सलाखों को भी पार कर गया. सुरक्षा जांच के बाद बहनों को विशेष मुलाकात के लिए जेल परिसर में प्रवेश दिया गया. बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी. मिठाई खिलाई और कुछ पल साथ बिताए.

Jaipur Central Jail Raksha Bandhan

भाई से मिलकर छलक उठीं बहनों की आखें

मुलाकात का वक्त भले ही बेहद कम था, लेकिन इन चंद पलों में भाई-बहनों ने एक-दूसरे से दिल की बात कही. किसी भाई ने बहन को ढांढस बंधाया, तो किसी बहन ने भाई को बेहतर भविष्य की उम्मीद दी. राखी बांधते वक्त बहनों की आंखों में खुशी छलक रही थी और भाई से दूर रहने का दर्द भी... लंबे समय बाद सामने खड़े भाई को राखी बांधने का ये पल कई बहनों के लिए बेहद भावुक कर देने वाला रहा. भाई से मिलकर बहनों की आखें छलक उठीं, तो भाई भी उदास हो गए. कुछ ही पलों में दोनों भाई बहन ने एक दूसरे को ढांढस बंधाया.



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रक्षाबंधन पर्व को लेकर जेल में विशेष इंतजाम

इधर जेल प्रशासन ने रक्षाबंधन को देखते हुए महिलाओं के लिए विशेष इंतजाम किए थे. मुलाकात की व्यवस्था के लिए अंदर प्रवेश करवाया. हालांकि, भाईयों ने सलाखों के पीछे से ही हाथ बढ़ाकर राखी बंधवाई. मुलाकात की प्रक्रिया को व्यवस्थित रखा गया, ताकि बहनों को ज्यादा देर तक इंतजार न करना पड़े. भाई को राखी बांधने आई मुस्कान बोली- छह महीने से उसका भाई जेल में बंद है. राखी बांधने वह जेल आई, तो इंतजाम अच्छे किए हैं, लेकिन जांच के लिए कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा.

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मिठाई और प्रसाद की कड़ी जांच

जेल के मुख्य गेट के पास ही बंदियों को पहले से बुलाया जा रहा था. वहीं बहनों की ओर से लाई गई मिठाई और प्रसाद की भी सुरक्षा जांच की गई, ताकि जेल में अवांछनीय सामग्री नहीं पहुंच पाए. सलाखों के दोनों ओर प्रहरी तैनात रहे और सुरक्षा के बीच राखी का त्योहार मनाया गया.

