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जयपुर सेंट्रल जेल में दिखा भाई-बहन के प्यार का भावुक नजारा, सलाखों के पीछे भाइयों को बहनों ने बांधी राखी

Jaipur Central Jail Raksha Bandhan: रक्षाबंधन के मौके पर जयपुर सेंट्रल जेल में भाई-बहन के रिश्ते का भावुक नजारा देखने को मिला. बड़ी संख्या में बहनें राखी और मिठाई लेकर जेल पहुंचीं और सलाखों के पीछे बंद अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Aug 28, 2026, 04:49 PM IST | Updated:Aug 28, 2026, 04:49 PM IST
जयपुर सेंट्रल जेल में दिखा भाई-बहन के प्यार का भावुक नजारा, सलाखों के पीछे भाइयों को बहनों ने बांधी राखी
Image Credit: Jaipur Central Jail Raksha Bandhan

Jaipur Central Jail Raksha Bandhan: राजस्थान में लोहे की सलाखें भी भाई-बहन के प्यार के बंधन के आगे पिघलती हुई दिखाई दीं. जयपुर सेंट्रल जेल पर रक्षाबंधन पर बड़ी संख्या में बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधनें पहुंची. इस दौरान वहां भावुक कर देने वाला नजारा देखने को मिला. किसी ने भाई की कलाई पर राखी बांधी, तो किसी ने मिठाई खिलाकर अपना प्यार जताया. महज कुछ मिनट की इस मुलाकात में कई बार आंखें नम हो गईं और आंखों में हजारों जज्बात छलके.

हाथों में राखी और मिठाई लेकर भाई से मिलने जेल पहुंची बहनें

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रक्षाबंधन के मौके पर जेल का माहौल बाकी दिनों से बिल्कुल अलग नजर आया. सलाखों के पीछे बंद भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में बहनें जेल पहुंचीं. सुरक्षा जांच के बाद बहनों को भाइयों से मुलाकात कराई गई. जेल के बाहर सुबह से ही बहनों की कतार लगी थी. हाथों में राखी-मिठाई और आंखों में भाई से मिलने की उम्मीद... जयपुर सेंट्रल जेल में कुछ इसी तरह का अनूठा नजारा दिखाई दिया.

भाई भले ही सलाखों के पीछे हो, लेकिन बहन का प्यार इन सलाखों को भी पार कर गया. सुरक्षा जांच के बाद बहनों को विशेष मुलाकात के लिए जेल परिसर में प्रवेश दिया गया. बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी. मिठाई खिलाई और कुछ पल साथ बिताए.

Jaipur Central Jail Raksha Bandhan

भाई से मिलकर छलक उठीं बहनों की आखें

मुलाकात का वक्त भले ही बेहद कम था, लेकिन इन चंद पलों में भाई-बहनों ने एक-दूसरे से दिल की बात कही. किसी भाई ने बहन को ढांढस बंधाया, तो किसी बहन ने भाई को बेहतर भविष्य की उम्मीद दी. राखी बांधते वक्त बहनों की आंखों में खुशी छलक रही थी और भाई से दूर रहने का दर्द भी... लंबे समय बाद सामने खड़े भाई को राखी बांधने का ये पल कई बहनों के लिए बेहद भावुक कर देने वाला रहा. भाई से मिलकर बहनों की आखें छलक उठीं, तो भाई भी उदास हो गए. कुछ ही पलों में दोनों भाई बहन ने एक दूसरे को ढांढस बंधाया.

Jaipur Central Jail Raksha Bandhan

रक्षाबंधन पर्व को लेकर जेल में विशेष इंतजाम

इधर जेल प्रशासन ने रक्षाबंधन को देखते हुए महिलाओं के लिए विशेष इंतजाम किए थे. मुलाकात की व्यवस्था के लिए अंदर प्रवेश करवाया. हालांकि, भाईयों ने सलाखों के पीछे से ही हाथ बढ़ाकर राखी बंधवाई. मुलाकात की प्रक्रिया को व्यवस्थित रखा गया, ताकि बहनों को ज्यादा देर तक इंतजार न करना पड़े. भाई को राखी बांधने आई मुस्कान बोली- छह महीने से उसका भाई जेल में बंद है. राखी बांधने वह जेल आई, तो इंतजाम अच्छे किए हैं, लेकिन जांच के लिए कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा.

Jaipur Central Jail Raksha Bandhan

मिठाई और प्रसाद की कड़ी जांच

जेल के मुख्य गेट के पास ही बंदियों को पहले से बुलाया जा रहा था. वहीं बहनों की ओर से लाई गई मिठाई और प्रसाद की भी सुरक्षा जांच की गई, ताकि जेल में अवांछनीय सामग्री नहीं पहुंच पाए. सलाखों के दोनों ओर प्रहरी तैनात रहे और सुरक्षा के बीच राखी का त्योहार मनाया गया.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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