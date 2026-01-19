12वीं फेल लेकिन दिमाग शातिर! गूगल से ड्रग फैक्ट्री ढूंढने वाला आरोपी गिरफ्तार, 25 करोड़ की संपत्ति का खुलासा

ANTF Rajasthan Action: राजस्थान के टॉप-10 वांटेड अपराधियों की सूची में शामिल और एमडी (MD) ड्रग्स के मास्टरमाइंड रमेश कुमार विश्नोई की गिरफ्तारी के बाद एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की पूछताछ में ऐसे खुलासे हुए हैं, जो किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं हैं. बाड़मेर के धोरीमन्ना निवासी रमेश ने ड्रग्स की दुनिया में तकनीकी और शातिराना दिमाग के दम पर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया था.

गूगल मैप्स से ड्रग्‍स फैक्ट्री का चयन

आईजी (ANTF) विकास कुमार के मुताबिक, 12वीं फेल होने के बावजूद रमेश ने तकनीक का सहारा लिया. वह गूगल पर पश्चिमी राजस्थान के सुनसान इलाकों और खाली पड़ी जगहों को सर्च करता था. वह ऐसी जगहें तलाशता था जहाँ छोटे कमरे बने हों और बिजली की निर्बाध सप्लाई हो. ऐसी जगहों को वह 1.50 लाख रुपये प्रति माह के भारी-भरकम किराए पर लेकर गुप्त रूप से ड्रग्स फैक्ट्रियां संचालित करता था.

1 लाख की लागत, 30 लाख का मुनाफा

आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह मात्र 1 लाख रुपये की लागत में करीब 5 किलो एमडी ड्रग्स तैयार कर लेता था, जिसकी बाजार में कीमत 30 लाख रुपये से अधिक होती थी. पिछले डेढ़ साल में उसने एक दर्जन से ज्यादा फैक्ट्रियां शुरू कीं और लगभग 25 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति (आलीशान मकान, फार्महाउस, मार्बल फैक्ट्री और दुकानें) बना ली.

कोलकाता में केमेस्ट्री टीचर बनकर छिपा था

दिसंबर 2025 से रमेश अपनी पहचान बदलकर कोलकाता के एक पॉश फ्लैट में रह रहा था. वहां वह खुद को एक केमिकल बिजनेसमैन और केमेस्ट्री टीचर बताता था ताकि किसी को शक न हो. हालांकि, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों की पुलिस को उसकी तलाश थी. उसके खिलाफ कुल 36 आपराधिक मामले दर्ज हैं.

गुरु ने दिया फॉर्मूला और केमिस्ट

जांच में सामने आया कि महाराष्ट्र की जेल में बंद डॉ. बिरजु रमेश का गुरु था. बिरजु ने ही उसे ड्रग्स बनाने का गुप्त फॉर्मूला दिया और पार्टनरशिप तय होने पर 'गुरु दक्षिणा' के रूप में एक प्रोफेशनल केमिस्ट भी भेजा, जिसने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू करवाया. ANTF अब रमेश के वित्तीय लेन-देन और अंतरराज्यीय नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही है. इस गिरफ्तारी से राजस्थान और पड़ोसी राज्यों में सक्रिय ड्रग्स तस्करी की एक बड़ी चेन टूटने की उम्मीद है.

