/रामगंज की 'मौत की मीनार' आखिरकार जमींदोज़, कई सवाल अब भी बाकी

Jaipur News : जयपुर के रामगंज की ये तस्वीरें किसी भूकंप या प्राकृतिक आपदा की नहीं हैं. ये तस्वीरें हैं उस इमारत की, जिसे खतरे का संकेत मिलने के बावजूद वक्त रहते रोका नहीं जा सका. रामगंज के जगन्नाथ शाह के रास्ते स्थित मकान नंबर 4076, जहां सुबह 10 बजकर 20 मिनट पर छह मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभराकर गिर गई. ध्वस्तीकरण से पहले इलाके को छावनी में बदल दिया गया. रास्ते सील किए गए. 10 से 15 मकान खाली कराए गए. बिजली सप्लाई बंद की गई और पुलिस-प्रशासन का भारी जाब्ता तैनात किया गया. लेकिन असली कहानी मलबे के नीचे दबे उन दस्तावेजों की है, जिनमें कार्रवाई से ज्यादा नोटिस नजर आते हैं.

मार्च में पता थी गड़बड़ी, फिर भी मंजिले कैसे बनी ?

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नगर निगम जोन उपायुक्त बिजेंद्र सिंह ने बताया की 9 मई को हालात तब बिगड़ गए जब इमारत अचानक एक तरफ झुक गई. इसके बाद आसपास का इलाका खाली कराया गया और भवन की तकनीकी जांच कराई गई. जांच में निजी संस्था वीके स्ट्रक्ट और निगम की गठित समिति ने भवन को संरचनात्मक रूप से अत्यंत खतरनाक घोषित किया. रिपोर्ट में साफ कहा गया कि भवन किसी भी समय ढह सकता है और इसे तत्काल ध्वस्त किया जाना चाहिए. रिपोर्ट के आधार पर 18 मई को अंतिम नोटिस जारी हुआ. भवन मालिक को 48 घंटे में खुद भवन गिराने के निर्देश दिए गए. चेतावनी दी गई कि आदेश की पालना नहीं होने पर राजस्थान नगर निगम अधिनियम-2009 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. लेकिन भवन वहीं खड़ा रहा. आखिरकार निगम ने खुद मोर्चा संभाला और ध्वस्तीकरण का फैसला लिया.

सिस्टम एक बार फिर खतरे के सामने धीमा साबित हुआ

तकनीकी विशेषज्ञों की निगरानी में पूरी कार्रवाई की गई और इमारत को नियंत्रित तरीके से गिरा दिया गया. लेकिन सबसे बड़ा सवाल समय को लेकर है. 9 मई को भवन झुक गया था. विशेषज्ञों ने उसे खतरनाक बता दिया था. नोटिस की अवधि भी पूरी हो चुकी थी. फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई इतनी देरी से क्यों हुई हुई ? क्या प्रशासन संसाधनों का इंतजार कर रहा था. क्या कानूनी प्रक्रिया में देरी हुई ? या फिर सिस्टम एक बार फिर खतरे के सामने धीमा साबित हुआ. बहरहाल, इमारत अब मलबा बन चुकी है. लेकिन मलबे के नीचे दबे सवाल अब भी खड़े हैं. क्या नोटिस सिर्फ औपचारिकता थे. क्या निगरानी व्यवस्था पूरी तरह फेल हुई और सबसे अहम क्या इस मामले में जिम्मेदारी तय होगी ? क्योंकि अगर मार्च में शुरू हुई कार्रवाई जून तक सिर्फ नोटिसों में ही उलझी रही, तो ये सिर्फ एक इमारत का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की मजबूती का सवाल है.