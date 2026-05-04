/गहरी नींद में सोते हुए परिवार पर घातक हमला, पिता को उतारा मौत के घाट, मां-बेटा और बेटी घायल

Rajasthan Crime: सीकर रामगढ़ शेखावाटी क्षेत्र के तिहावली गांव में रात को एक भयानक हत्याकांड को अंजाम दिया गया. आपसी रंजिश के चलते सो रहे परिवार पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि उसके बेटे की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है.



सीकर जिले के फतेहपुर इलाके के तिहावली गांव में बुधवार रात को यह दर्दनाक वारदात हुई. परिवार के लोग खाना खाकर सो रहे थे कि तभी गांव के सरपंच प्रतिनिधि ओम सिंह और उसके परिजनों ने घर पर हमला बोल दिया. आरोपियों ने धारदार हथियारों से लैस होकर परिवार के सदस्यों पर अंधाधुंध हमला शुरू कर दिया. इस हमले में प्रकाश सिंह पुत्र सल्लू सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. उनके बेटे अभिजीत सिंह को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया है. प्रकाश सिंह की पत्नी और मां नैन कंवर पर भी जानलेवा हमला किया गया, दोनों घायल हैं.

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रंजिश की वजह

पीड़ित परिवार के अनुसार, सरपंच प्रतिनिधि ओम सिंह और प्रकाश सिंह के बीच पुरानी रंजिश थी. प्रकाश सिंह ने ओम सिंह की गड़बड़ियों की शिकायत की थी, जिसके चलते ओम सिंह नाराज था. इसी रंजिश को लेकर आरोपी ने पूरे परिवार को मार डालने की नीयत से हमला किया.



पुलिस की लापरवाही का आरोप

वारदात के बाद सबसे बड़ी बात यह रही कि हमले के बाद आरोपी और उनके साथी लगभग 3 घंटे तक घर के बाहर खड़े होकर परिवार को धमकाते रहे. परिजनों ने रामगढ़ पुलिस थाने में बार-बार फोन कर मदद मांगी, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची. आखिरकार जब घायलों के रिश्तेदार करीब 20 किलोमीटर दूर से पहुंचे, तब जाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा सका. तब तक प्रकाश सिंह की मौत हो चुकी थी.



पुलिस की कार्रवाई

पुलिस का कहना है कि आरोपी ओम सिंह और उसके साथी घटना के बाद फरार हो गए हैं. फतेहपुर सदर और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है और सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.यह घटना पूरे इलाके में सनसनी फैलाने वाली है. स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है और उन्होंने पुलिस प्रशासन से जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है.

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