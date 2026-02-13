Zee Rajasthan
महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी के खिलाफ राजस्थान से दिल्ली पंहुचा अंग्रेजी मेल, युवती ने रेप का आरोप लगाते हुए मांगी 24/7 सिक्योरिटी, अंग्रेजी में लिखा कि मिल रही धमकियां

Who is Uttam Swami: राजस्थान की एक युवती ने श्री पंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर और प्रसिद्ध कथावाचक उत्तम स्वामी पर कई सालों से यौन शोषण और बलात्कार का गंभीर आरोप लगाया है. युवती का दावा है कि जब वह नाबालिग थी, तब से ही उत्तम स्वामी ने धर्म और आध्यात्मिकता की आड़ में उसका शोषण किया. विरोध करने पर उसे डराया-धमकाया गया. उत्तम स्वामी के बड़े अनुयायी नेटवर्क और प्रभाव के कारण वह लंबे समय तक चुप रही.
 

Published: Feb 13, 2026, 11:59 AM IST | Updated: Feb 13, 2026, 11:59 AM IST

Rape Allegations on Mahamandaleshwar Uttam Swamii: श्री पंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर और प्रसिद्ध कथावाचक उत्तम स्वामी पर राजस्थान की एक युवती ने दुष्कर्म (रेप) का गंभीर आरोप लगाया है. युवती का दावा है कि उत्तम स्वामी ने कई सालों से धर्म और आध्यात्मिकता की आड़ में उसका यौन शोषण किया. जब वह नाबालिग थी, तब से ही यह सिलसिला चला आ रहा था. विरोध करने पर उसे डराया-धमकाया गया. उत्तम स्वामी के प्रभाव और अनुयायियों के बड़े नेटवर्क के कारण वह लंबे समय तक चुप रही और शिकायत नहीं कर सकी.


ई-मेल में मांगी तत्काल पुलिस सुरक्षा
12 फरवरी 2026 को युवती ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को अंग्रेजी में ई-मेल भेजकर 24×7 पुलिस सुरक्षा की मांग की है. ई-मेल में उसने लिखा कि वह जल्द ही भारतीय न्याय संहिता (BNS) और संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज कराने वाली है. आरोपी को इसकी भनक लगते ही उसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से धमकियां मिलने लगी हैं. उत्तम स्वामी और उनके करीबी लोग समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं.


धमकियों और सबूत नष्ट करने का खतरा
युवती ने ई-मेल में बताया कि आरोपी के प्रभावशाली 'गॉडमैन' नेटवर्क के कारण गवाहों को प्रभावित करने, शारीरिक डराने-धमकाने और सबूत नष्ट करने का गंभीर खतरा है. आरोपी के पास उसके आवागमन पर नजर रखने के संसाधन हैं, जिससे वह और उसका परिवार असुरक्षित महसूस कर रहा है. उसने अपनी और परिवार की निजी जानकारी लीक होने की आशंका जताई है. युवती ने अनुरोध किया है कि उसकी पहचान और वर्तमान स्थान गोपनीय रखा जाए.

ई-मेल का मुख्य अंश (हिंदी अनुवाद)
"मैं तत्काल पुलिस सुरक्षा का अनुरोध कर रही हूं. उत्तम स्वामी ने मुझे कई स्थानों पर बलात्कार किया है. अब FIR दर्ज होने की सूचना मिलते ही मुझे और परिवार को धमकियां मिल रही हैं. आरोपी के प्रभाव से सबूत नष्ट होने या गवाहों पर दबाव का खतरा है. कृपया मेरे निवास पर 24×7 सुरक्षा प्रदान करें और मेरी पहचान गोपनीय रखें."


कौन हैं उत्तम स्वामी?
उत्तम स्वामी एक प्रसिद्ध कथावाचक और श्री पंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं. वे कई राज्यों में धार्मिक प्रवचन देते हैं और कई मुख्यमंत्रियों व प्रभावशाली लोगों के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं. उनके लाखों अनुयायी हैं. युवती के आरोपों के बाद यह मामला सनसनीखेज हो गया है. दिल्ली पुलिस ने ई-मेल प्राप्त होने की पुष्टि की है और मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है. युवती ने कहा है कि उसके पास सबूत मौजूद हैं और वह कानूनी कार्रवाई चाहती है.


इस मामले में लड़की ने दिल्ली पुलिस को राजस्थान से मेल भेजा है और अपनी पहचान गोपनीय रखने की अपील की है. ज़ी राजस्थान इस आरोप की पुष्टि नहीं करता है.

