लोगों की जिंदगी पर कैसा असर डालेंगे साल 2026 के ग्रहण, डूंडलोद के ज्योतिषाचार्य से जानिए सच!

2026 Lunar Eclipse: ज्योतिषाचार्य गिरीश पारीक के मुताबिक, ग्रहण दिखाई दे या न दिखे, उसका प्रभाव पृथ्वी और मानव जीवन पर अवश्य पड़ता है. यही कारण है कि वर्ष 2026 के ग्रहणों को विशेष सावधानी और आत्मचिंतन का समय माना जा रहा है. वर्ष 2026 खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है. इस पूरे वर्ष में कुल चार ग्रहण पड़ेंगे, जिनमें दो सूर्यग्रहण और दो चंद्रग्रहण शामिल हैं. भारतीय शास्त्रों में ग्रहणों को केवल खगोलीय घटना नहीं माना गया है, बल्कि इन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा में परिवर्तन का संकेत भी माना जाता है.

पारीक के अनुसार, वर्ष 2026 का ग्रहण क्रम विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन चार ग्रहणों में से केवल एक ग्रहण भारत में दिखाई देगा, जबकि शेष तीन ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होंगे. हालांकि, ग्रहण दिखाई दे या नहीं, उसका प्रभाव पृथ्वी, समाज और मानव चेतना पर अवश्य पड़ता है.

होलिका दहन पर पूर्ण चंद्रग्रहण एक दुर्लभ खगोलीय संयोग

गिरीश पारीक ने बताया कि वर्ष 2026 का सबसे महत्वपूर्ण ग्रहण 3 मार्च 2026 को पड़ेगा, जब होलिका दहन के दिन पूर्ण चंद्रग्रहण होगा. यह ग्रहण भारत में पूर्ण रूप से दृश्य रहेगा. खगोलीय दृष्टि से इस पूर्ण चंद्रग्रहण को ब्लड मून कहा जाता है. ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3:20 बजे होगी और इसकी समाप्ति शाम 6:47 बजे होगी. इस प्रकार ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 27 मिनट रहेगी.

सूतक काल और धार्मिक महत्व

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चंद्रग्रहण का सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पूर्व प्रारंभ हो जाता है. इस गणना के अनुसार, सूतक काल सुबह 6:53 बजे से ही लग जाएगा. यह ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा और होलिका दहन के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसे धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत दुर्लभ संयोग माना जा रहा है.

शास्त्रों के अनुसार, सूतक काल में शुभ कार्य, पूजा-पाठ और उत्सव वर्जित माने जाते हैं. मान्यता है कि होलिका दहन ग्रहण समाप्त होने और शुद्धि स्नान के बाद ही किया जाना चाहिए. इस वर्ष रंग और गुलाल से परहेज करने की भी सलाह दी गई है. इसे उत्सव से अधिक जप, तप और आत्मचिंतन का समय माना जा रहा है.

ब्लड मून और उसका प्रभाव

पूर्ण चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य की लाल किरणें पृथ्वी की छाया से होकर चंद्रमा तक पहुंचती हैं. शास्त्रों में इसे जनमानस में मानसिक बेचैनी और भावनात्मक असंतुलन का संकेत माना गया है.

भारत में न दिखने वाले तीन ग्रहण

17 फरवरी 2026: सूर्यग्रहण

12 अगस्त 2026: सूर्यग्रहण

28 अगस्त 2026: चंद्रग्रहण



इन ग्रहणों का सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा, फिर भी ज्योतिषीय दृष्टि से इन अदृश्य ग्रहणों का प्रभाव पूरी पृथ्वी पर पड़ता है.

वर्षा या भूकंपीय गतिविधि जैसी घटनाएं भी देखी जा सकती

ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार, वर्ष 2026 के सूर्यग्रहण राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत बदलाव और कूटनीतिक दबाव की ओर संकेत कर सकते हैं. भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कठोर लेकिन संतुलित निर्णय लेने पड़ सकते हैं. वहीं चंद्रग्रहण को जनभावनाओं, बाजार और जल तत्व से जोड़ा जाता है. इसके कारण शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव, अनाज, चांदी और तरल वस्तुओं की कीमतों में बदलाव की संभावना जताई गई है. कुछ क्षेत्रों में असामान्य वर्षा या भूकंपीय गतिविधि जैसी घटनाएं भी देखी जा सकती हैं.

दुनिया भर में क्या हो सकता

वैश्विक परिदृश्य में ग्रहणों को शक्ति संतुलन में बदलाव का संकेत माना जा रहा है. विशेष रूप से यूरोप और मध्य-पूर्व में राजनीतिक तनाव, सीमा विवाद और आर्थिक अनिश्चितता बढ़ सकती है. अगस्त माह में पड़ने वाले ग्रहणों को लेकर स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति अधिक सतर्कता की आवश्यकता बताई गई है.

शास्त्रोक्त उपाय और सावधानियां

भारतीय शास्त्रों में ग्रहण काल को भय का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि का अवसर माना गया है.

मंत्र जाप, विशेषकर महामृत्युंजय मंत्र और ॐ नमः शिवाय का जप

दान, विशेष रूप से सफेद वस्तुओं का

सूतक काल में संयम और सात्विकता

गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतने की परंपरा भी शास्त्रों में वर्णित है.



वर्ष 2026 के चारों ग्रहण, विशेषकर होलिका दहन पर पड़ने वाला पूर्ण चंद्रग्रहण, भारत और विश्व दोनों के लिए दुर्लभ खगोलीय और आध्यात्मिक संकेत के रूप में देखे जा रहे हैं. यह वर्ष यह संदेश देता है कि प्रकाश और छाया, उत्सव और संयम, विज्ञान और परंपरा, सभी जीवन के संतुलन के लिए आवश्यक हैं. यह समय डरने का नहीं, बल्कि सजग रहने, आत्मचिंतन करने और संतुलन बनाए रखने का है.

