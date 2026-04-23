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19 साल के मरीज की 5 किलो तिल्ली निकालकर डॉक्टरों ने रचा इतिहास, SMS में सफल सर्जरी

Gaucher Disease Case: जयपुर के एसएमएस अस्पताल में एक दुर्लभ और जटिल सर्जरी का सफलतापूर्वक संचालन किया गया. अस्पताल में पहली बार गौशर रोग (Gaucher Disease) के गंभीर मामले में 19 वर्षीय युवक की 5 किलोग्राम वजनी तिल्ली निकाली गई. 
 

Edited byAnsh RajReported byAshutosh Sharma
Published: Apr 23, 2026, 12:51 PM|Updated: Apr 23, 2026, 12:51 PM
19 साल के मरीज की 5 किलो तिल्ली निकालकर डॉक्टरों ने रचा इतिहास, SMS में सफल सर्जरी
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Jaipur News: जयपुर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध एसएमएस अस्पताल में एक दुर्लभ और जटिल सर्जरी का सफलतापूर्वक संचालन किया गया है. अस्पताल में पहली बार गौशर रोग (Gaucher Disease) के एक गंभीर मामले में 19 वर्षीय युवक की 5 किलोग्राम वजनी तिल्ली (Spleen) निकाली गई. मरीज में मैसिव स्प्लेनोमेगली (अत्यधिक बढ़ी हुई तिल्ली) का मामला सामने आया था, जिसने चिकित्सा जगत में काफी चर्चा पैदा कर दी है.


क्या है बीमारी?
गौशर रोग एक अनुवांशिक मेटाबॉलिक विकार है, जो ग्लुकोसेरेब्रोसिडेज नामक एंजाइम की कमी के कारण होता है. इस बीमारी में शरीर में वसा (लिपिड) का असामान्य संचय होने लगता है, जिसके कारण तिल्ली और लीवर तेजी से बढ़ने लगते हैं. मरीज को लगातार पेट में सूजन, थकान, जल्दी पेट भर जाने और एनीमिया जैसी शिकायतें होती हैं. इस युवक को भी लंबे समय से पेट में सूजन और थकान की शिकायत थी. जांच में पता चला कि उसकी तिल्ली सामान्य आकार से कई गुना बड़ी हो गई थी.


सफल सर्जरी
एसएमएस अस्पताल के सर्जरी विभाग के विशेषज्ञों ने इस जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया. मुख्य सर्जन डॉ. राजेन्द्र मंडिया के नेतृत्व में डॉ. आर. जी. खंडेलवाल, डॉ. सुनील चौहान, डॉ. मनोज सोनी, डॉ. लक्षिता राठौड़, डॉ. रानू श्रीवास्तव, डॉ. आशीष सामेजा और नर्सिंग स्टाफ जया की टीम ने सर्जरी की. सर्जरी के दौरान निकाली गई तिल्ली का वजन 5 किलोग्राम था, जो सामान्य तिल्ली के वजन से कई गुना ज्यादा है. अस्पताल प्रशासन का दावा है कि एसएमएस हॉस्पिटल में यह पहला ऐसा मामला है जिसमें इतनी बड़ी तिल्ली सफलतापूर्वक निकाली गई.


आगे का इलाज
सर्जरी के बाद मरीज की हालत स्थिर बताई जा रही है. डॉक्टरों ने अब उसे एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी (ERT) शुरू करने की योजना बनाई है. इस थेरेपी से बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है और भविष्य में होने वाली जटिलताओं से बचाव संभव होगा.


चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि गौशर रोग जैसे दुर्लभ बीमारियों की समय पर पहचान बेहद जरूरी है. शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करने से स्थिति गंभीर हो सकती है. उन्होंने आमजन से अपील की है कि पेट में असामान्य सूजन, लगातार थकान या खून की कमी जैसी शिकायत होने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह ली जाए.एसएमएस अस्पताल के इस सफल ऑपरेशन को राजस्थान के चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है. इस सर्जरी से न केवल मरीज को नई जिंदगी मिली है, बल्कि दुर्लभ बीमारियों के इलाज में अस्पताल की क्षमता भी साबित हुई है.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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