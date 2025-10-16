RAS Result 2023: ट्रक ड्राइवर के बेटे की मेहनत ने गाड़ दिए बुलंदी के झंडे, RAS-2023 की परीक्षा में लहराया जीत का परचम, हासिल की 10वीं रैंक

RAS 2023 Result: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने बुधवार को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (RAS)-2023 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया. इस बार अजमेर के युवाओं ने टॉप तीन स्थान हासिल किए, जबकि बीकानेर के कोलायत निवासी विकास सियाग ने 10वां रैंक प्राप्त कर अपने क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया. वर्तमान में शिक्षा विभाग में LDC के पद पर कार्यरत विकास की यह सफलता प्रेरणादायक है.

साधारण पृष्ठभूमि से उभरी कामयाबी

विकास का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ. उनके पिता ट्रक ड्राइवर हैं और इस उपलब्धि पर उन्हें गर्व है, जबकि मां गृहिणी हैं. परिवार में बड़े भाई शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं और छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है. विकास की मेहनत ने परिवार को खुशी से भर दिया, जो साधारण से असाधारण तक की यात्रा का प्रतीक है.

दूसरे प्रयास में मिली शानदार सफलता

विकास ने RAS-2023 में अपने दूसरे प्रयास में यह मुकाम हासिल किया. 2021 में पहले प्रयास में उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा पास की, लेकिन मुख्य परीक्षा में सफलता नहीं मिली. इस बार कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प के साथ तैयारी कर उन्होंने यह उपलब्धि प्राप्त की, जो उनकी लगन को दर्शाती है.

27 महीने लंबी भर्ती प्रक्रिया

RAS-2023 की भर्ती प्रक्रिया 972 पदों के लिए 27 महीने तक चली. इसका विज्ञापन 28 जून 2023 को जारी हुआ. प्रारंभिक परीक्षा 1 अक्टूबर 2023 को हुई, जिसमें 6,96,969 में से 4,57,927 अभ्यर्थी शामिल हुए. प्रारंभिक परिणाम 20 अक्टूबर 2023 को घोषित हुआ, जिसमें 19,352 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए. मुख्य परीक्षा 20-21 जुलाई 2024 को हुई, जिसमें 16,405 अभ्यर्थी शामिल हुए. इसका परिणाम 2 जनवरी 2025 को आया, और 21 अप्रैल से 14 अक्टूबर 2025 तक 2,188 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हुए.

कटऑफ और विभागीय आवंटन

आयोग ने परिणाम के साथ कटऑफ अंक भी जारी किए हैं. चयनित अभ्यर्थियों की सूची अब कार्मिक विभाग को भेजी जाएगी, जहां विभागीय आवंटन प्रक्रिया शुरू होगी. विकास की सफलता मेहनत और दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रतीक बन गई है.