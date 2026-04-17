/लंबे इंतजार के बाद आज आ सकता है RAS 2024 का अंतिम परिणाम! 1096 पदों पर होगी नियुक्ति

RAS 2024 Final Result: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित RAS/RTS 2024 परीक्षा का अंतिम परिणाम आज शाम तक जारी किए जाने की प्रबल संभावना है. अभ्यर्थियों में उत्सुकता चरम पर है क्योंकि लंबे इंतजार के बाद अब फाइनल रिजल्ट आने वाला है. जानकारी के अनुसार, 1096 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित इस परीक्षा के अंतिम चरण के साक्षात्कार आज शाम तक पूरे कर लिए जाएंगे. इसके तुरंत बाद आयोग फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करके परिणाम घोषित कर सकता है.



आरएएस 2024 भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत 2 सितंबर 2024 को भर्ती विज्ञापन जारी होने के साथ हुई थी. इसमें राज्य सेवाओं के 428 पद और अधीनस्थ सेवाओं के 668 पद शामिल थे. प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 2 फरवरी 2025 को किया गया, जिसका परिणाम मात्र 18 दिनों बाद 20 फरवरी 2025 को घोषित कर दिया गया. प्रीलिम्स में कुल 21,539 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए थे.



मुख्य परीक्षा 17 और 18 जून 2025 को आयोजित की गई. इसका परिणाम 8 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया, जिसमें 2461 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से सफल घोषित किया गया. साक्षात्कार प्रक्रिया दिसंबर 2025 में शुरू हुई और अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. पूरी भर्ती प्रक्रिया लगभग 1 वर्ष 7 माह और 16 दिनों की रही, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए काफी महत्वपूर्ण है.



इस परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS), राजस्थान पुलिस सेवा (RPS), राजस्थान लेखा सेवा और अन्य राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं में अधिकारी पदों पर नियुक्ति मिलेगी. नए अधिकारियों के आने से प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र को नई ऊर्जा और युवा प्रतिभा मिलेगी. अभ्यर्थी अब अंतिम परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कई उम्मीदवारों ने अपनी मेहनत के सालों को इस परीक्षा में लगाया है.



RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर नियमित रूप से अपडेट चेक करने की सलाह दी जा रही है. परिणाम घोषित होने के बाद मेरिट लिस्ट, कट-ऑफ अंक और अन्य डिटेल्स भी उपलब्ध कराई जाएंगी. सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरना होगा.



यह भर्ती राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी मौका है. आरएएस अधिकारी बनना कई युवाओं का सपना होता है. आयोग ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष रखने का प्रयास किया है. अगर आज शाम तक साक्षात्कार पूरा हो जाता है तो रिजल्ट जारी करने में ज्यादा देरी नहीं होगी.



अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे धैर्य रखें और आधिकारिक स्रोत से ही जानकारी लें. सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचें. RAS 2024 का फाइनल रिजल्ट आने के बाद प्रदेश को 1096 नए प्रशासनिक अधिकारी मिल जाएंगे, जो विकास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

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