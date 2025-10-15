RAS Main Exam 2023 Result: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने RAS मुख्य परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम बुधवार देर शाम जारी कर दिया है. कल ही इंटरव्यू राउंड समाप्त हुआ था.
RAS Main Exam 2023 Result: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने RAS मुख्य परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम बुधवार देर शाम जारी कर दिया है. 972 पदों के लिए आयोजित इस प्रतिष्ठित भर्ती प्रक्रिया का 27 महीनों बाद आखिरकार समापन हो गया.
कल ही इंटरव्यू राउंड समाप्त हुआ था और महज 24 घंटे के भीतर ही आयोग ने नतीजे जारी कर दिए. चयनित अभ्यर्थियों की सूची अब जल्द ही कार्मिक विभाग (DoP) को भेजी जाएगी ताकि नियुक्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ सकें.
लोक सेवा आयोग ने कट ऑफ मार्क्स भी जारी किए. इंटरव्यू मे सफल अभ्यर्थीयों को सूची कार्मिक विभाग को जाएगी
27 माह चली भर्ती प्रक्रिया आख़िरकार हुई पूरी. 28 जून 2023 को जारी हुआ था भर्ती विज्ञापन. 20 अक्टूबर 2023 को प्रारंभिक परीक्षा का नतीजा हुआ जारी. 2 जनवरी 2025 को मुख्य परीक्षा का नतीजा हुआ जारी.
RAS मुख्य परीक्षा 2023 का परिणाम जारी हो गया है. टॉप टेन में अजमेर जिले और संभाग का दबदबा रहा. टॉप तीन में अजमेर के तीन अभ्यर्थी शामिल हैं. पहले स्थान पर कुशाल चौधरी, दूसरे नंबर पर अंकिता पाराशर, तीसरे पर परमेश्वर चौधरी रहे. वहीं चौथे नंबर पर झुंझुनू के रंजन कुमार शर्मा, पांचवे नंबर पर नागौर के विक्रम सिंह, छठे नंबर पर जयपुर के राशि कुमावत, सांतवे नंबर पर नागौर के अंजनी कुमार, आठवें नबर पर हनुमानगढ़ के प्रदीप सहारन, नवे नंबर पर नागौर के कमल चौधरी, दसवे नंबर पर बीकानेर के विकास सिहाग रहे.