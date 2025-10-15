Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

RAS मुख्य परीक्षा 2023 परिणाम जारी, यहां देखें टॉपर्स के लिस्ट

RAS Toper List: RAS मुख्य परीक्षा 2023 का परिणाम जारी हो गया है. टॉप टेन में अजमेर जिले और संभाग का दबदबा रहा. टॉप तीन में अजमेर के तीन अभ्यर्थी शामिल हैं. पहले स्थान पर कुशाल चौधरी, दूसरे नंबर पर अंकिता पाराशर, तीसरे पर परमेश्वर चौधरी रहे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 15, 2025, 11:23 PM IST | Updated: Oct 15, 2025, 11:23 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी गुलाब जामुन की सब्जी टेस्ट किया क्या ? शाही पनीर भी इसके आगे फेल!
7 Photos
Gulab jamun ki sabzi

राजस्थानी गुलाब जामुन की सब्जी टेस्ट किया क्या ? शाही पनीर भी इसके आगे फेल!

आनंद महिंद्रा की राजस्थान यात्रा, इन दो ऐतिहासिक किलों ने किया मंत्रमुग्ध!
7 Photos
rajasthan tourism

आनंद महिंद्रा की राजस्थान यात्रा, इन दो ऐतिहासिक किलों ने किया मंत्रमुग्ध!

जलती बस से खिड़कियों से फेंके गये थे बच्चे, जैसलमेर बस हादसे की आखों देखी वीडियो
7 Photos
Jaisalmer Bus Fire

जलती बस से खिड़कियों से फेंके गये थे बच्चे, जैसलमेर बस हादसे की आखों देखी वीडियो

राजस्थान में रात के समय हल्की ठंड का अहसास! धनतेरस तक मौसम रहेगा सुहावना
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में रात के समय हल्की ठंड का अहसास! धनतेरस तक मौसम रहेगा सुहावना

RAS मुख्य परीक्षा 2023 परिणाम जारी, यहां देखें टॉपर्स के लिस्ट

RAS Toper List: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने RAS मुख्य परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम बुधवार देर शाम जारी कर दिया है. 972 पदों के लिए आयोजित इस प्रतिष्ठित भर्ती प्रक्रिया का 27 महीनों बाद आखिरकार समापन हो गया.

कल ही इंटरव्यू राउंड समाप्त हुआ था और महज 24 घंटे के भीतर ही आयोग ने नतीजे जारी कर दिए. इसके बाद RAS मुख्य परीक्षा 2023 का परिणाम जारी हो गया है. टॉप टेन में अजमेर जिले और संभाग का दबदबा रहा. टॉप तीन में अजमेर के तीन अभ्यर्थी शामिल हैं. पहले स्थान पर कुशाल चौधरी, दूसरे नंबर पर अंकिता पाराशर, तीसरे पर परमेश्वर चौधरी रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वहीं चौथे नंबर पर झुंझुनू के रंजन कुमार शर्मा, पांचवे नंबर पर नागौर के विक्रम सिंह, छठे नंबर पर जयपुर के राशि कुमावत, सांतवे नंबर पर नागौर के अंजनी कुमार, आठवें नबर पर हनुमानगढ़ के प्रदीप सहारन, नवे नंबर पर नागौर के कमल चौधरी, दसवे नंबर पर बीकानेर के विकास सिहाग रहे.

नागौर के मेड़ता में बेदावड़ी के किसान परिवार के कमल खदाव ने RAS में 9वीं रैंक हासिल की. कमल खदाव मेड़ता क्षेत्र में किसान परिवार में जन्म हुआ है. नागौर के विक्रम खिरिया ने RAS परीक्षा में 5वी रैंक हासिल की. वर्तमान में ग्राम विकाश अधिकारी पंचायत समिति भेरून्दा में कार्यरत हैं. विक्रम सिंह के पिता ओंकार सिंह अध्यापक हैं और माता गृहिणी हैं. विक्रम सिंह मुलत डेगाना के जावला निवासी हैं. विक्रम सिंह के 5वीं रैंक हासिल पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है.

RAS सूची में टॉप 10 में बीकानेर के कोलायत निवासी विकास सियाग ने स्थान पाया. स्कूली शिक्षा कोलायत में ही प्राप्त की थी. घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा. वर्तमान में एलडीसी पद पर कार्यरत हैं. सिरोही के झाड़ोली निवासी परमवीर सिंह परिहार ने RAS भर्ती में 66 और सेजल कुंवर परिहार ने 522 रैंक प्राप्त किया है. दोनों भाई बहन का प्रशासनिक सेवा में अंतिम चयन हुआ है.

बालेसर जोधपुर उपखंड क्षेत्र के राजेंद्र लालस RAS बने. क्षेत्र में खुशी की लहर छाई. देर रात परीक्षा परिणाम जारी हुआ. लालस को सफलता मिली. लोक सेवा आयोग ने कट ऑफ मार्क्स जारी किए. लालस ने RAS परीक्षा परिणाम में 41वी रैंक पाई. लालस के शुभचिंतक और मित्रसोशल मीडिया के माध्यम से बधाई दे रहे हैं. लालस ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता और गुरुजनों को समर्पित किया.

पाली के मेलावास गांव के हेमंत सीरवी का RAS में चयन हुआ. 165 वीं रैंक हासिल कर परिवार को गौरवान्वित किया. पिता नारायणलाल सीरवी सेवानिवृत्त अध्यापक हैं. वहीं बचपन में हेमंत सीरवी ने शिक्षा अर्जित गांव से की थी.

पाली के दुदौड़ निवासी चेतन सीरवी को 236वीं रैंक मिली. पाली में फिलहाल श्रम निरीक्षक पद पर कार्यरत हैं. सीरवी ने परिवारजनों को सफलता का श्रेय दिया.

किशनगढ़ के रलावता निवासी परमेश्वर चौधरी ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) परीक्षा में तीसरी रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है. पहले लैब असिस्टेंट, फिर उपनिरीक्षक (SI) के पद पर चयनित होकर अब RAS तक का सफर तय करने वाले परमेश्वर वर्तमान में नागौर पुलिस लाइन में कार्यरत हैं. उन्होंने जी मीडिया से खास बातचीत में कहा कि यह सफलता उन्होंने पूरी ईमानदारी और लगन से हासिल की है. इससे पहले SI परीक्षा 2021 में भी उन्होंने सफलता प्राप्त की थी. किसान पिता हरिराम चौधरी और गृहिणी माता के पुत्र परमेश्वर की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है. उनकी मेहनत, अनुशासन और संकल्प ने साबित कर दिया है कि लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, समर्पण और सत्यनिष्ठा से सब कुछ संभव है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news