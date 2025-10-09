Zee Rajasthan
RPSC ने जारी किया आरएएस मुख्य परीक्षा परिणाम, 2461 अभ्यर्थियों का होगा इंटरव्यू

RAS Mains Exam 2024: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने बुधवार देर रात आरएएस मुख्य परीक्षा-2024 का परिणाम घोषित कर दिया. इस परीक्षा में 2461 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार (इंटरव्यू) के लिए अस्थायी रूप से सफल घोषित किया गया है. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 09, 2025, 06:30 AM IST | Updated: Oct 09, 2025, 06:30 AM IST

आयोग के सचिव ने जानकारी दी कि साक्षात्कार की तारीख और समय की सूचना अभ्यर्थियों को जल्द दी जाएगी. यह सूची अस्थाई है, और अभ्यर्थियों की पात्रता का अंतिम सत्यापन साक्षात्कार के दौरान किया जाएगा. उन्होंने अभ्यर्थियों से आग्रह किया कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट्स की जांच करते रहें.


साक्षात्कार की तारीख और समय की घोषणा शीघ्र
आयोग के सचिव ने जानकारी दी कि साक्षात्कार की तारीख और समय की सूचना अभ्यर्थियों को जल्द दी जाएगी. यह सूची अस्थाई है, और अभ्यर्थियों की पात्रता का अंतिम सत्यापन साक्षात्कार के दौरान किया जाएगा. उन्होंने अभ्यर्थियों से आग्रह किया कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट्स की जांच करते रहें.


1096 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया
RPSC ने 2 सितंबर 2024 को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती-2024 के लिए विज्ञापन जारी किया था. शुरू में 733 पदों की घोषणा की गई थी, जिसे बाद में 17 फरवरी 2025 को बढ़ाकर 1096 कर दिया गया. इसमें 428 पद राज्य सेवाओं के लिए और 668 पद अधीनस्थ सेवाओं के लिए निर्धारित हैं. यह भर्ती राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है.

प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का विवरण
आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2 फरवरी 2025 को आयोजित की गई थी, जिसमें 3 लाख 75 हजार 657 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था. इसका परिणाम 20 फरवरी 2025 को घोषित हुआ, जिसमें 21 हजार 539 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई किए. मुख्य परीक्षा 17 और 18 जून 2025 को जयपुर और अजमेर के 77 केंद्रों पर आयोजित की गई थी. अब साक्षात्कार चरण के साथ यह भर्ती प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में प्रवेश कर चुकी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

