रश्मिका-विजय की शादी में क्रिकेट का तड़का! उदयपुर में खेली गई ‘VIROSH प्रीमियर लीग’

Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी से पहले प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन की शुरुआत हो चुकी है. इस खास मौके पर प्यार और जश्न के साथ क्रिकेट का अनोखा तड़का भी देखने को मिला. वहीं संगीत समारोह के दौरान विजय की मां माधवी देवरकोंडा ने होने वाली बहू रश्मिका को खानदानी चूड़ियां गिफ्ट कीं, जिससे माहौल भावुक हो गया.

इस वेडिंग सेलिब्रेशन की शुरुआत पारंपरिक रस्मों से नहीं, बल्कि एक स्पोर्ट्स इवेंट से हुई. उदयपुर में बने वेडिंग वेन्यू को एक लाइव क्रिकेट मैदान में बदल दिया गया, जहां परिवार और करीबी दोस्तों के बीच खास मैच खेला गया. इस अनोखे आयोजन की झलक दोनों सितारों ने सोशल मीडिया पर भी साझा की.

गली क्रिकेट जैसा उत्साह देखने को मिला

मैदान के बीचों-बीच इस खास मुकाबले का नाम रखा गया था 'VIROSH प्रीमियर लीग', जो विजय और रश्मिका के नाम का मेल है. मैच में दोनों परिवारों के सदस्य और रिश्तेदार शामिल हुए. इस खेल ने शादी के माहौल को और भी खास बना दिया, जहां एक आलीशान रिजॉर्ट में गली क्रिकेट जैसा उत्साह देखने को मिला. मेडल, बल्ले, झंडे और मैच से जुड़े सामान पर भी 'VIROSH' लिखा नजर आया. यह सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि दोनों परिवारों को करीब लाने वाला भावनात्मक पल भी बन गया.

रश्मिका और विजय ने मैच की झलकियां सोशल मीडिया पर पोस्ट कीं. रश्मिका ने मैदान में खड़ी टीम की एक तस्वीर शेयर की, जो थोड़ी धुंधली थी. इससे पहले दोनों ने पूल किनारे वॉलीबॉल खेलते हुए और एक शानदार डिनर की तस्वीरें भी साझा की थीं. अब क्रिकेट मैच की तस्वीरों ने फैंस के बीच उत्साह और बढ़ा दिया है.

बताया जा रहा है कि यह शादी 26 फरवरी को उदयपुर के द मेंट्स में हो रही है. 23 फरवरी तक सभी मेहमान वहां पहुंच चुके थे और शादी से पहले की रस्में शुरू हो चुकी थीं. स्पोर्ट्स इवेंट के बाद हल्दी और संगीत जैसी पारंपरिक रस्में आयोजित की जानी थीं. शादी के बाद 4 मार्च को हैदराबाद में एक भव्य रिसेप्शन का आयोजन होगा.

रश्मिका को मिली खानदानी चूड़ियां

संगीत समारोह में विजय की मां माधवी देवरकोंडा ने रश्मिका को परिवार की पारंपरिक चूड़ियां भेंट कीं. ‘इंडिया टुडे’ की रिपोर्ट के अनुसार, यह पल काफी भावुक रहा और दोनों परिवारों के लिए खास बन गया.

वर्कफ्रंट की बात करें तो रश्मिका और विजय पहली बार 2018 की तेलुगु हिट फिल्म गीता गोविंदम में साथ नजर आए थे. उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब सराहा. इसके बाद वे 2019 में डियर कॉमरेड में भी साथ दिखे. अब यह जोड़ी राहुल सांकृत्यान निर्देशित पीरियड एक्शन ड्रामा रानाबाली में एक बार फिर साथ नजर आएगी. इस फिल्म में हॉलीवुड फिल्म The Mummy के विलेन के रूप में मशहूर अभिनेता अर्नोल्ड वोस्लू भी अहम भूमिका निभाते दिखाई देंगे.

इस तरह यह शादी समारोह परंपरा, खेल और भावनाओं का अनोखा संगम बन गया है, जिसकी हर झलक फैंस के बीच चर्चा में बनी हुई है.

