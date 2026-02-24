राजस्थान में थ्रेट कॉल पर बोले रविंद्र भाटी, UP-बिहार की तर्ज पर गैंगस्टर्स को ठोंकने की जरूरत

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में शिव विधायक रविंद्र भाटी ने थ्रेट कॉल के मामले को विधानसभा में उठाया. इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी-बिहार, मुंबई की तरह गैंगस्टर्स को ठोंकने की जरूरत है.
Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में शून्यकाल के बीच व्यापारियों और आम लोगों को मिलने वाले थ्रेट कॉल के मामले को शिव विधायक रविंद्र भाटी ने उठाया. इस दौरान उन्होंने कहा कि आज विदेश में बैठे गैंगस्टर्स, जेल में बैठे बदमाश लोगों को धमकी दे रहे हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि हमें यूपी-बिहार, मुंबई की तरह गैंगस्टर्स को ठोंकने की जरूरत है. एक को ठोक देने के बाद तो बाकी में मैसेज मिल जाएगा.
गैंगस्टर अच्छे लोगों को करते हैं परेशान
विधायक रविंद्र भाटी ने कहा कि गैंगस्टर अच्छे लोगों को परेशान करते हैं, किसी की परचूनी की दुकान भी अच्छे से चल रही है, तो उसको परेशान करने के लिए भी गैंगस्टर कॉल करते हैं और धमकी देते हैं. ऐसे में वो लोग अपनी दुकान, शोरूम, अपने प्रतिष्ठान तक नहीं जा पाते हैं. वहीं, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते.
एक आम बात हो गई
उन्होंने कहा कि इंटरनेट कॉलिंग से व्यापारियों, डॉक्टरों के साथ प्रतिष्ठित लोगों को वसूली के लिए गैंगस्टर्स से धमकी मिलती है, जो आज एक आम बात हो गई है. वहीं, भाटी ने कहा कि जिसको धमकी मिलती है, उसके घर के बाहर दो पुलिसकर्मी तैनात कर दिए जाते हैं. फिर उसके बाद गैंगस्टर फोन करके कहते हैं कि क्या ये दो पुलिसवाले आपको बचा लेंगे? उन्होंने कहा कि ये बात उन अपराधियों तक कौन पहुंचाता है? कौन सा नेटवर्क हैं, जो उनकी मदद करता है.
स्थानीय गैंग की पहचान की जाए
उन्होंने कहा कि संगठित अपराध में सहायता करने वाले स्थानीय गैंग की पहचान की जाए और उनकी संपत्ति जब्त कर कठोर कार्रवाई की जाए. साथ ही अपराधियों को पकड़ा और कार्रवाई की जाए. इस अपराध में नाबालिग बच्चों तक शामिल किया जा रहा है.
मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट
वहीं, विधानसभा में पशुओं के उपचार के लिए संचालित मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ. विधायक हरलाल सहारण द्वारा पूछे गए सवाल पर सत्ता और विपक्ष आमने-सामने आ गए.
मंत्री जोराराम कुमावत ने जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 536 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां संचालित हैं. चूरू विधानसभा क्षेत्र में 3 मोबाइल यूनिट नियमित रूप से कार्य कर रही हैं और पशुओं का इलाज किया जा रहा है.
विधायक की ओर से यूनिट बढ़ाने की मांग पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि फिलहाल मोबाइल यूनिट विस्तार का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. उन्होंने बताया कि योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही है और केंद्र से यूनिट बढ़ाने की मांग की गई है. यदि केंद्र सरकार यूनिट बढ़ाती है तो राज्य सरकार संचालन की पूरी व्यवस्था करेगी. मंत्री ने यह भी कहा कि योजना शुरू होने से अब तक 61 लाख से अधिक पशुओं का निःशुल्क इलाज किया जा चुका है.
इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूरक प्रश्न करते हुए आंकड़ों पर सवाल उठाए और कहा कि ये आंकड़े फर्जी हैं, इसकी जांच कराई जाए. मंत्री ने जवाब दिया कि गांव-गांव कैंप लगाकर पशुओं का इलाज किया गया है. जूली ने इसे फर्जीवाड़ा बताते हुए विरोध जताया. इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति है, राजनीतिक बहस की नहीं.
तीखी नोकझोंक
मामले को लेकर सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई. संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि बैठ जाइए, मैं बीच में बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ. मेरा अधिकार है. हंगामे के बीच कार्यवाही आगे बढ़ाई गई.
