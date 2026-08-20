/Rajasthan Jobs: 4200 ग्रेड पे तक इंटरव्यू हटाने की मांग, शिव विधायक भाटी ने उठाई आवाज

Rajasthan Government Jobs: राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होते ही शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने प्रदेश के युवाओं से जुड़े एक अहम मुद्दे को सदन के बाहर उठाया. भाटी विधानसभा भवन में हाथ में तख्ती लेकर पहुंचे और 4200 ग्रेड पे तक की सरकारी भर्तियों में इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म करने की मांग की. उनका कहना है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं ने वर्षों तक मेहनत की है, इसलिए चयन प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी अभ्यर्थियों को बराबर मौका मिले और किसी तरह की शंका की गुंजाइश न रहे. भाटी ने सरकार से मांग की कि जिन सरकारी पदों पर लिखित परीक्षा और मेरिट के आधार पर चयन किया जा सकता है, वहां इंटरव्यू की जरूरत की समीक्षा की जाए. उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और योग्यता को सबसे ज्यादा महत्व मिलना चाहिए.

युवाओं के लिए समान अवसर की मांग

शिव विधायक ने कहा कि प्रदेश के लाखों युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं. कई अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सालों तक मेहनत करते हैं. ऐसे में उनकी उम्मीद रहती है कि चयन प्रक्रिया साफ और बराबरी वाली हो. भाटी के मुताबिक, अगर किसी पद के लिए लिखित परीक्षा के जरिए अभ्यर्थियों की योग्यता का आकलन किया जा सकता है, तो वहां इंटरव्यू की जरूरत पर दोबारा विचार होना चाहिए. उन्होंने सरकार से ऐसी भर्तियों की पहचान कर इंटरव्यू व्यवस्था को खत्म करने की दिशा में कदम उठाने की मांग की.

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केंद्र और दूसरे राज्यों का दिया उदाहरण

भाटी ने दावा किया कि केंद्र सरकार और 20 से ज्यादा राज्यों में 4200 ग्रेड पे तक की कई सरकारी भर्तियों में इंटरव्यू की व्यवस्था पहले ही खत्म की जा चुकी है. उनका कहना है कि जब दूसरे स्थानों पर चयन प्रक्रिया को ज्यादा सीधा और पारदर्शी बनाने के कदम उठाए गए हैं, तो राजस्थान में भी इसकी समीक्षा होनी चाहिए. उन्होंने सरकार से केंद्र और राजस्थान में समान ग्रेड की भर्तियों की चयन प्रक्रिया की तुलना कराने की मांग की. उनका कहना है कि इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि किन पदों पर इंटरव्यू वास्तव में जरूरी है और किन पदों पर लिखित परीक्षा के बाद सीधे मेरिट के आधार पर चयन किया जा सकता है.



कई भर्तियों में इंटरव्यू को लेकर सवाल

भाटी ने राजस्थान में अधीनस्थ सेवाओं और RPSC से जुड़ी कई भर्तियों का जिक्र किया. इनमें देवस्थान, सहकारिता, तहसीलदार, आबकारी, उद्योग, खाद्य, बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अल्पसंख्यक, श्रम कल्याण और राज्य कृषि विपणन विभाग से जुड़ी भर्तियां शामिल हैं. इसके अलावा उन्होंने RPSC की सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा, लाइब्रेरियन कॉलेज शिक्षा, PTI कॉलेज शिक्षा, SI एवं प्लाटून कमांडर, डिप्टी जेलर, विधि रचनाकार, कनिष्ठ विधि अधिकारी, सहायक आचार्य संस्कृत शिक्षा, लाइब्रेरियन संस्कृत शिक्षा और PTI संस्कृत शिक्षा जैसी भर्तियों में इंटरव्यू की व्यवस्था का मुद्दा उठाया. हालांकि अलग-अलग पदों की भर्ती प्रक्रिया और उसमें इंटरव्यू की भूमिका संबंधित नियमों और भर्ती विज्ञप्ति के अनुसार तय होती है. ऐसे में भाटी की मांग मुख्य रूप से उन पदों पर इंटरव्यू की जरूरत की समीक्षा से जुड़ी है, जहां उनका मानना है कि इसकी आवश्यकता नहीं है.



बोले- युवाओं को चयन प्रक्रिया पर भरोसा चाहिए

भाटी ने कहा कि युवाओं ने नौकरी पाने के लिए अपना काफी समय और मेहनत लगाई है. ऐसे में चयन प्रक्रिया को लेकर उनके मन में भरोसा होना जरूरी है. उन्होंने सरकार से कहा कि भर्ती प्रक्रिया में समान अवसर और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी बदलाव किए जाएं. उन्होंने कहा कि “युवाओं ने वर्षों तक मेहनत की है, अब चयन प्रक्रिया भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें उन्हें समान अवसर और पारदर्शिता का भरोसा मिले.”



विधानसभा सत्र में युवाओं के मुद्दे पर फोकस

विधानसभा सत्र के पहले दिन भाटी का यह मुद्दा युवाओं और सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से सीधे जुड़ा है. इससे पहले भी वह अपने विधानसभा क्षेत्र और प्रदेश के अलग-अलग मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं. अब उनकी मांग पर सरकार की ओर से क्या जवाब आता है, इस पर नजर रहेगी. अगर सरकार इस मुद्दे पर प्रक्रिया में बदलाव करती है तो इसका असर आने वाली कई सरकारी भर्तियों पर पड़ सकता है. फिलहाल भाटी ने सरकार से समान ग्रेड की भर्तियों का तुलनात्मक अध्ययन कराने और जहां जरूरी न हो, वहां इंटरव्यू खत्म करने की दिशा में जल्द फैसला लेने की मांग की है.

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