/छात्रों का साथ हमेशा देंगे, मांग वाजिब लेकिन हिंसा का समर्थन नहीं- रविंद्र सिंह भाटी

Jantar Mantar Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज और विपक्षी नेताओं के साथ हुई कार्रवाई की गूंज अब राजस्थान में भी सुनाई देने लगी है. एक ओर शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी दिल्ली पहुंचकर धरने पर बैठे छात्रों और प्रदर्शनकारियों से मिले, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के कई जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन, धरना और मशाल जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की. कांग्रेस नेताओं ने छात्रों पर बल प्रयोग को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया, जबकि रविन्द्र सिंह भाटी ने छात्रों की जायज मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की.



जंतर-मंतर पहुंचे रविन्द्र सिंह भाटी, छात्रों की मांगों का किया समर्थन

शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी दिल्ली पहुंचकर जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे छात्रों और प्रदर्शनकारियों से मिले. Zee मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह छात्रों की वाजिब मांगों के साथ हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते. उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों के साथ संवाद स्थापित कर समस्या का समाधान निकालना चाहिए. संभावना जताई जा रही है कि भाटी जंतर-मंतर पर चल रहे धरने में भी शामिल हो सकते हैं. दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा से भी मुलाकात की.



पोकरण में कांग्रेस का धरना, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी

जैसलमेर के पोकरण में भी जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय के बाहर धरना दिया. प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर ने आरोप लगाया कि पेपर लीक ने लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है और अपने अधिकारों की मांग कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है. उन्होंने छात्रों के समर्थन में पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ कथित अभद्र व्यवहार की भी कड़ी आलोचना की.

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चूरू में मशाल जुलूस, निष्पक्ष जांच और इस्तीफे की मांग

चूरू जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा में कथित धांधली और पेपर लीक के विरोध में मशाल जुलूस निकाला. पीसीसी सचिव मुश्ताक खान के नेतृत्व में निकला यह जुलूस पंखा सर्किल से शहीद स्मारक तक पहुंचा, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया. प्रदर्शनकारियों ने नीट मामले की निष्पक्ष जांच कराने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. मुश्ताक खान ने कहा कि लाठीचार्ज और हिरासत से युवाओं की आवाज दबाई नहीं जा सकती और पेपर लीक के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा.



कोटा में कांग्रेस का मशाल जुलूस, छात्रों को दी श्रद्धांजलि

कोटा में भी महिला कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित विपक्षी सांसदों की हिरासत और छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में मशाल जुलूस निकाला. इस दौरान पेपर लीक से प्रभावित होकर जान गंवाने वाले छात्रों को मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी गई. कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया और कहा कि युवाओं तथा विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है. महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष शालिनी गौतम ने कहा कि देश संविधान से चलता है, सत्ता के अहंकार से नहीं, और कांग्रेस अन्याय के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखेगी.



राजस्थान में तेज हुई राजनीतिक हलचल

जंतर-मंतर की घटना के बाद राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. एक ओर रविन्द्र सिंह भाटी ने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया है, वहीं कांग्रेस प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है. आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजस्थान की राजनीति में और अधिक गरमा सकता है, क्योंकि छात्र संगठनों और विपक्षी दलों ने आंदोलन को आगे बढ़ाने के संकेत दिए हैं.

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