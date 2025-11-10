Zee Rajasthan
क्या राजस्थान में टैक्स फ्री होगी फिल्म 120 बहादुर? MLA भाटी ने CM भजनलाल को लिखा पत्र

Rajasthan News: फिल्म 120 बहादुर को टैक्स फ्री करने की मांग करते हुए शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 10, 2025, 03:26 PM IST | Updated: Nov 10, 2025, 03:28 PM IST

क्या राजस्थान में टैक्स फ्री होगी फिल्म 120 बहादुर? MLA भाटी ने CM भजनलाल को लिखा पत्र

Rajasthan News: राजस्थान में भारतीय सेना की वीरता और बलिदान पर बनी फिल्म 120 बहादुर को टैक्स फ्री करने की मांग करते हुए शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है, जिसमें फिल्म 120 बहादुर को प्रदेश में एंटरटेनमेंट टैक्स से फ्री करने का आग्रह किया गया है.

रविंद्र सिंह भाटी ने पत्र में लिखा कि 120 बहादुर जैसी फिल्में हमारे समाज में देशभक्ति, अनुशासन और त्याग के आदर्शों को जीवित रखने का कार्य करती हैं. 120 बहादुर देश की रक्षा के लिए हमारे सैनिकों द्वारा किए गए बलिदान की कहानी बताता है.

इस फिल्म के जरिए युवा पीढ़ी को यह संदेश मिलेगा कि राष्ट्र की रक्षा से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं और देश के लिए बलिदान ही सर्वोच्च सम्मान है. इस फिल्म को टैक्स फ्री करने से समाज के सभी वर्गों, विशेषकर छात्रों और युवाओं को इसे देखने का मौका मिलेगा, जिससे वे हमारे शहीदों की अमर गाथा से प्रेरणा हासिल कर सकेंगे.

इसके साथ ही विधायक भाटी ने पत्र में लिखा कि 21 नवंबर को फिल्म 120 बहादुर देशभर के सभी सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जो भारत-चीन युद्ध (1962) के दौरान 18 नवंबर को लड़ी गई रेजांग ला की ऐतिहासिक लड़ाई पर बनी है.
इस लड़ाई में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट के 120 जवानों ने चीनी सैनिकों के विरुद्ध अंतिम सांस तक वीरता पूर्वक युद्ध लड़ा था. फिल्म में उन वीर सैनिकों की शौर्य गाथा को चित्रित किया गया है, जिनमें से 8 वीर चक्र, 1 अति विशिष्ट सेवा पदक और 4 सेना पदक विजेता शामिल थे.

इसके अलावा विधायक भाटी ने पत्र में लिखा है कि मेजर शैतान सिंह भाटी का संबंध का राजस्थान से हैं. उन्होंने अपने नेतृत्व, अदम्य साहस और रणकौशल से युद्ध के इतिहास में अमर स्थान बनाया. यह फिल्म न केवल भारतीय सेना के अनुशासन और समर्पण का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे युवाओं को राष्ट्रप्रेम, साहस और त्याग की भावना से प्रेरित करेगी.

विधायक रविंद्र भाटी ने सीएम भजनलाल शर्मा से निवेदन किया है कि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए, जिससे राजस्थान की वीर परंपरा और गौरवशाली सैन्य इतिहास को सम्मान दिया जाए. यह निर्णय न केवल शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि होगी, बल्कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और देशभक्ति के मूल्यों को सशक्त करने की दिशा में भी एक प्रेरक कदम साबित होगा. शिव विधायक ने भरोसा जताया है कि मुख्यमंत्री इस जनहित पूर्ण मांग पर सकारात्मक निर्णय लेंगे.

ये फिल्म रजनीश 'रेज़ी' घई द्वारा निर्देशित और रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट) और अमित चंद्रा (ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज) द्वारा निर्मित, यह फिल्म एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन है और 21 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

