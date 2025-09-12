Jaipur News: हेड कांस्टेबल के कंधों पर रायसर थाने की जिम्मेदारी, बिना सितारे लगे संभाल रहे बड़ी कमान

Jaipur News: रायसर थाने में नफरी की भारी कमी! पुलिस निरीक्षक सहित 14 पद रिक्त, हेड कांस्टेबल संभाल रहे कमान। ताला चौकी में भी 5 पद खाली। जयपुर ग्रामीण का सबसे बड़ा थाना दबाव में.
Trending Photos
Jaipur News: रायसर थाना इन दिनों नफरी की गंभीर कमी से जूझ रहा है, जिसके चलते पुलिसकर्मियों पर काम का दबाव बढ़ता जा रहा है. क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यह थाना वर्तमान में स्टाफ की कमी के कारण प्रभावी ढंग से काम करने में चुनौतियों का सामना कर रहा है. थाने में कुल 14 पद रिक्त हैं, जिनमें थाना प्रभारी (सीआई) का पद भी शामिल है. वर्तमान में एक हेड कांस्टेबल को थाना प्रभारी का जिम्मा सौंपा गया है, जो इस बड़े क्षेत्र की कानून-व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी निभा रहा है. इस स्थिति ने पुलिसकर्मियों के कार्यभार को और बढ़ा दिया है, जिससे थाने के संचालन में मुश्किलें आ रही हैं.
राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई पुलिस थाने और चौकियां स्थापित की हैं, लेकिन इनमें पुलिसकर्मियों की भारी कमी के कारण कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है. जयपुर ग्रामीण का रायसर थाना इसका जीवंत उदाहरण है, जहां पुलिस निरीक्षक (सीआई) सहित 14 पद कई महीनों से रिक्त हैं. इस कमी के चलते पुलिसकर्मियों पर काम का दबाव लगातार बढ़ रहा है. वर्तमान में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक रघुवीर सिंह के तीन दिन से पुलिस निरीक्षक पद के साक्षात्कार के लिए जाने के बाद थाने की जिम्मेदारी एक हेड कांस्टेबल संभाल रहा है.
इसके अलावा, ताला और गठवाड़ी में संचालित अस्थायी पुलिस चौकियों में भी नफरी की कमी के कारण परेशानियां हो रही हैं. स्टाफ की कमी से न केवल दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि रात्रि गश्त में भी मुश्किलें आ रही हैं. जयपुर ग्रामीण के रायसर, जमवारामगढ़ और आंधी थानों में वर्तमान में उपनिरीक्षक ही थाना प्रभारी का दायित्व निभा रहे हैं. डीजीपी के आदेशानुसार सभी थानों में पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को थाना प्रभारी नियुक्त करने के निर्देश हैं, जिसके बाद जयपुर ग्रामीण में जल्द फेरबदल की संभावना है. जयपुर ग्रामीण की एसपी राशि डोगरा डूडी ने बताया कि वर्तमान में पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है, और इसके पूरा होने के बाद थानों में रिक्त पदों को भरा जाएगा.
जयपुर ग्रामीण का रायसर पुलिस थाना नफरी की भारी कमी से जूझ रहा है, जहां एक पुलिस निरीक्षक, एक उपनिरीक्षक, आठ सहायक उपनिरीक्षक और तीन कांस्टेबल सहित कुल 14 पद रिक्त हैं. इसी तरह, ताला चौकी में भी एक उपनिरीक्षक, एक हेड कांस्टेबल और तीन कांस्टेबल के पद खाली पड़े हैं. राज्य सरकार ने जमवारामगढ़, आंधी, चंदवाजी और मनोहरपुर थानों से 72 गांवों को अलग कर रायसर थाना बनाया था.
इस नए थाने के लिए 9 जुलाई 2021 को एक पुलिस निरीक्षक सहित अन्य पुलिसकर्मियों के नए पदों का सृजन किया गया था, और 3 अगस्त 2021 को रायसर थाने का गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था. क्षेत्रफल की दृष्टि से रायसर थाना जयपुर ग्रामीण का सबसे बड़ा थाना है, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण इसकी कार्यप्रणाली पर असर पड़ रहा है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Rajasthan Entertainmentकी तमाम जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!