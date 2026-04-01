RBSE 10th 12th Result 2026: कम नंबर या फेल होने पर भी साल बचाने के 3 बड़े ऑप्शन,जानें ये नियम

RBSE Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं. 10वीं का रिजल्ट 24 मार्च को जारी (94.23% पास) किया गया, वहीं 12वीं का रिजल्ट 31 मार्च 2026 को जारी हुआ. बता दें कि जहां लाखों घरों में जश्न का माहौल है, वहीं कुछ विद्यार्थी कम अंकों या एक-दो विषयों में सफल न होने के कारण तनाव में हैं. लेकिन रुकिए! परिणाम अंतिम फैसला नहीं है. राजस्थान बोर्ड ने छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए कई विकल्प दिए हैं, जिनसे आप अपना कीमती साल बचा सकते हैं.

विकल्प 1-स्क्रूटनी (कॉपी की दोबारा जांच)

अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत के अनुसार अंक नहीं मिले हैं या अंक जोड़ने में कोई गलती हुई है, तो आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसमें केवल अंकों के योग (Total) और बिना जांचे रहे प्रश्नों की जांच की जाती है. पूरी कॉपी दोबारा नहीं जांची जाती. जिसकी फीस प्रति विषय लगभग 300 रुपये होती है. रिजल्ट के कुछ दिनों बाद आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे.

विकल्प 2-सप्लीमेंट्री परीक्षा (पूरक परीक्षा)

यदि आप एक या दो विषयों में पासिंग मार्क्स हासिल नहीं कर पाए हैं, तो सप्लीमेंट्री परीक्षा आपके लिए संजीवनी की तरह है. इसे पास करके आप इसी साल अगली कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं. आपका पूरा साल खराब होने से बच जाएगा. यह परीक्षा आमतौर पर जुलाई या अगस्त में आयोजित की जाती है. आप अपने स्कूल के माध्यम से या ऑनलाइन इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं.

विकल्प 3-राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड (RSOS)

अगर कोई छात्र तीन या उससे अधिक विषयों में फेल हो गया है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है. बता दें कि ऐसे छात्र राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं. यहां आपको साल रिपीट किए बिना अपनी सुविधानुसार परीक्षा देने का मौका मिलता है, जिससे आपका करियर पिछड़ता नहीं है.

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कहां मिलेगी सटीक जानकारी?

किसी भी अफवाह से बचने के लिए छात्र केवल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर ही भरोसा करें.

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