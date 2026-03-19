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आने वाला है RBSE 10वीं रिजल्ट, छात्रों की धड़कनें तेज! बस एक क्लिक में यहां देखें अपना स्कोर

RBSE 10th Result 2026: RBSE 10वीं का रिजल्ट 20 मार्च 2026 को जारी होने जा रहा है. इस साल 10.68 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी. छात्र rajresults.nic.in या rajasthan.gov.in पर जाकर रोल नंबर के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे. फेल होने वाले छात्रों को अगस्त में कंपार्टमेंट परीक्षा का मौका मिलेगा.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Mar 19, 2026, 12:26 PM IST | Updated:Mar 19, 2026, 12:26 PM IST

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आने वाला है RBSE 10वीं रिजल्ट, छात्रों की धड़कनें तेज! बस एक क्लिक में यहां देखें अपना स्कोर

RBSE 10th Result 2026: राजस्थान के लाखों छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम 20 मार्च 2026 को जारी करेगा. रिजल्ट घोषित होते ही छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड आसानी से देख सकेंगे.

10 लाख से ज्यादा छात्रों ने दी परीक्षा
इस वर्ष RBSE 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 10,68,078 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. परीक्षाएं 12 फरवरी से 28 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थीं. अब सभी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया गया है और बोर्ड रिजल्ट जारी करने के अंतिम चरण में है.

ऐसे करें अपना रिजल्ट चेक
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र निम्न स्टेप्स के जरिए अपना परिणाम देख सकते हैं-
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर दिए गए ‘RBSE Class 10 Result 2026’ लिंक पर क्लिक करें.
अब अपना रोल नंबर और मांगी गई जरूरी जानकारी दर्ज करें.
सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.
भविष्य के लिए रिजल्ट डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट या स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें.

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फेल होने पर मिलेगा दूसरा मौका
अगर कोई छात्र एक या दो विषयों में सफल नहीं हो पाता है, तो उसे निराश होने की जरूरत नहीं है. बोर्ड ऐसे छात्रों को कंपार्टमेंट (सुधार) परीक्षा का अवसर देगा. यह परीक्षा अगस्त 2026 में आयोजित की जाएगी, जिससे छात्र अपना शैक्षणिक वर्ष बचा सकें.

bरिजल्ट समय पर जारी करने के लिए बोर्ड ने बड़े स्तर पर तैयारी की. पूरे राज्य में 66 कलेक्शन सेंटर बनाए गए, जहां उत्तर पुस्तिकाएं जमा की गईं. इन कॉपियों की जांच के लिए 30,915 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी. कड़ी निगरानी में सेंट्रलाइज्ड केंद्रों पर मूल्यांकन का कार्य पूरा किया गया ताकि तय समय पर परिणाम घोषित किए जा सकें.

2027 से साल में दो बार परीक्षा की तैयारी
राजस्थान बोर्ड शिक्षा प्रणाली में बदलाव की दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है. बोर्ड सचिव के अनुसार, 2027 से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित करने का प्रस्ताव है. यदि राज्य सरकार से मंजूरी मिलती है, तो परीक्षाएं फरवरी और मई में आयोजित की जाएंगी. इससे छात्रों को बेहतर प्रदर्शन के लिए अतिरिक्त अवसर मिलेंगे और परीक्षा का दबाव भी कम होगा.

छात्रों के लिए खास सलाह
रिजल्ट जारी होते समय वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक हो सकता है, इसलिए छात्रों को धैर्य बनाए रखना चाहिए. साथ ही, केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही रिजल्ट चेक करें और किसी भी अफवाह से बचें. RBSE 10वीं का रिजल्ट 2026 छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो उनके भविष्य की दिशा तय करेगा. ऐसे में सभी की निगाहें अब 20 मार्च पर टिकी हैं.

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