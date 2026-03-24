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RBSE 10th Result 2026: आज खत्म होगा स्टूडेंट्स का इंतजार, आएगा 10वीं का रिजल्ट! यहां देखें अपना स्कोर

RBSE 10th Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) 10वीं का रिजल्ट 24 मार्च 2026 को जारी करेगा. पहले 20 और 23 मार्च की तारीखों पर नतीजे नहीं आने से छात्रों में चिंता बढ़ गई थी, लेकिन अब बोर्ड ने तारीख पक्की कर दी है. हालांकि रिजल्ट का समय अभी तय नहीं है. लगभग 10 लाख छात्र-छात्राएं इस परिणाम का इंतजार कर रहे हैं. छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट या SMS, DigiLocker और Umang ऐप के जरिए चेक कर सकते हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Mar 24, 2026, 09:15 AM IST | Updated:Mar 24, 2026, 09:15 AM IST

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RBSE 10th Result 2026: आज खत्म होगा स्टूडेंट्स का इंतजार, आएगा 10वीं का रिजल्ट! यहां देखें अपना स्कोर

RBSE 10th Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की 10वीं कक्षा के परिणाम को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चाएं और अटकलें जारी हैं. बोर्ड द्वारा दो बार संभावित तारीखें सामने आने के बावजूद परिणाम घोषित नहीं किया जा सका, जिससे छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ती जा रही है. पहले उम्मीद जताई गई थी कि 20 मार्च को परिणाम जारी हो सकता है, लेकिन उस दिन नतीजे घोषित नहीं हुए.

इसके बाद 23 मार्च, सोमवार की नई तारीख सामने आई, लेकिन उस दिन भी रिजल्ट जारी नहीं हो सका.

अब आखिरकार बोर्ड ने स्थिति स्पष्ट करते हुए 10वीं बोर्ड और प्रवेशिका परीक्षा-2026 के परिणाम की तारीख तय कर दी है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, रिजल्ट 24 मार्च, मंगलवार को जारी किया जाएगा. हालांकि, परिणाम जारी होने का सटीक समय अभी भी स्पष्ट नहीं किया गया है. बोर्ड प्रशासन ने इस संबंध में कोई आधिकारिक समय घोषित नहीं किया है और छात्रों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

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स्टूडेंड्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं परिणाम का

इस वर्ष राजस्थान बोर्ड की 10वीं परीक्षा 28 फरवरी को समाप्त हो गई थी. परीक्षा में लगभग 10 लाख छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे, जो अब अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. परिणाम में हुई देरी के कारण छात्रों और उनके अभिभावकों के बीच बेचैनी और तनाव का माहौल देखा जा रहा है.

ऐसे चेक करें रिजल्ट

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इसे आसानी से ऑनलाइन माध्यम से देख सकेंगे. इसके लिए उन्हें बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in पर जाना होगा. वेबसाइट खुलने के बाद 'Secondary Exam Result 2026' या 'RBSE 10th Result 2026' लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद रोल नंबर दर्ज कर सबमिट करते ही परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा. छात्र अपनी मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट भी ले सकते हैं.

DigiLocker और Umang ऐप के जरिए भी देख सकते

रिजल्ट में छात्र का नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक, कुल प्रतिशत, पास या फेल की स्थिति और डिवीजन जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होगी. यदि परिणाम जारी होने के समय वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक के कारण दिक्कत आती है, तो छात्र कुछ देर बाद पुनः प्रयास कर सकते हैं. इसके अलावा SMS के माध्यम से भी रिजल्ट चेक करने की सुविधा उपलब्ध है. छात्र 'RJ10' लिखकर स्पेस के बाद अपना रोल नंबर डालकर 5676750 या 56263 पर भेज सकते हैं. DigiLocker और Umang ऐप के जरिए भी परिणाम देखा जा सकता है.

रिजल्ट घोषित होने के बाद सफल छात्र 11वीं कक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, जबकि जिन छात्रों के अंक अपेक्षा के अनुसार नहीं होंगे, वे सप्लीमेंट्री परीक्षा का विकल्प चुन सकते हैं. बोर्ड ने सभी छात्रों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें और किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहें.

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