RBSE 10th Result 2026: 20 मार्च को नहीं आएगा रिजल्ट! जानिए कब जारी होगा RBSE 10वीं का परिणाम

RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड के लाखों छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है. बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने जानकारी दी है कि कक्षा 10वीं की सभी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरी तरह से पूरा कर लिया गया है. हालांकि लगातार अवकाश के कारण 20 मार्च को रिजल्ट जारी नहीं हो पाएगा, लेकिन अब अगले सप्ताह किसी भी दिन परिणाम घोषित किया जा सकता है.

10 लाख से ज्यादा छात्रों ने दी परीक्षा

इस वर्ष RBSE 10वीं बोर्ड परीक्षा में कुल 10,68,078 छात्रों ने पंजीकरण कराया था. परीक्षाएं 12 फरवरी से 28 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थीं. अब मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद बोर्ड अंतिम चरण में पहुंच चुका है और जल्द ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा.

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ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आसानी से अपना स्कोर ऑनलाइन देख सकेंगे. इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in पर जाना होगा.

इसके बाद ‘RBSE Class 10 Result 2026’ लिंक पर क्लिक करें.

फिर अपना रोल नंबर और जरूरी जानकारी दर्ज करें.

सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

छात्र भविष्य के लिए रिजल्ट डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट या स्क्रीनशॉट सुरक्षित रख सकते हैं.

फेल होने पर मिलेगा दूसरा मौका

यदि कोई छात्र एक या दो विषयों में पास नहीं हो पाता है, तो उसे निराश होने की जरूरत नहीं है. बोर्ड ऐसे छात्रों के लिए कंपार्टमेंट (सप्लीमेंट्री) परीक्षा आयोजित करेगा, जो अगस्त 2026 में होने की संभावना है. इससे छात्रों को अपना शैक्षणिक वर्ष बचाने का अवसर मिलेगा.

30 हजार से ज्यादा शिक्षकों ने जांचीं कॉपियां

रिजल्ट समय पर जारी करने के लिए बोर्ड ने बड़े स्तर पर तैयारी की थी. पूरे राज्य में 66 कलेक्शन सेंटर बनाए गए, जहां उत्तर पुस्तिकाएं जमा की गईं. इनकी जांच के लिए 30,915 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी. सख्त निगरानी में केंद्रीकृत मूल्यांकन केंद्रों पर कॉपियों की जांच पूरी की गई.

2027 से साल में दो बार परीक्षा की तैयारी

राजस्थान बोर्ड शिक्षा प्रणाली में बदलाव की दिशा में भी काम कर रहा है. बोर्ड सचिव के अनुसार 2027 से 10वीं की परीक्षाएं साल में दो बार कराने का प्रस्ताव है. मंजूरी मिलने पर परीक्षाएं फरवरी और मई में आयोजित की जा सकती हैं, जिससे छात्रों को बेहतर प्रदर्शन का अतिरिक्त मौका मिलेगा.

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक हो सकता है, इसलिए छात्रों को धैर्य रखना चाहिए. साथ ही, केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही रिजल्ट चेक करें और किसी भी अफवाह से बचें. यह परिणाम छात्रों के भविष्य के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.

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