RBSE 10th Result 2026: मार्च में पहली बार आया RBSE 10वीं का रिजल्ट, फिर से छात्राओं ने मारी बाजी, ये जिला टॉप पर रहा

Rajasthan News: राजस्थान बोर्ड 10वीं का परिणाम रिकॉर्ड 94.23% रहा. बोर्ड इतिहास में पहली बार मार्च में और 12वीं से पहले नतीजे जारी हुए हैं. झुंझुनूं जिला प्रदेश में अव्वल रहा, जबकि छात्राओं ने एक बार फिर लड़कों को पछाड़ दिया.
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RBSE 10th Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने आज 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार दोपहर 1:00 बजे अजमेर स्थित बोर्ड कार्यालय से बटन दबाकर नतीजों की घोषणा की. इस बार के परिणामों ने न केवल सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, बल्कि बोर्ड के इतिहास में कई पहली बार होने वाली घटनाएं भी दर्ज की हैं.
बेटियों ने फिर मारी बाजी
इस वर्ष का कुल परिणाम 94.23% रहा है, जो पिछले वर्ष (93.06%) की तुलना में 1.17% अधिक है. जिसमें लड़कियों का पास प्रतिशत 94.90% रहा, जबकि लड़कों का परिणाम 93.63% दर्ज किया गया. बता दें कि हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित जैसे प्रमुख विषयों में सैकड़ों विद्यार्थियों ने 100 में से 100 अंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है.
जिलों का प्रदर्शन
प्रदेश के जिलों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का असर साफ दिखाई दिया. टोंक- 99.24% प्रथम स्थान पर रहा, उसके बाद डीडवाना-कुचामन और सीकर का नंबर आता है. वहीं कोटा – 56.47% के साथ सूची में सबसे नीचे रहा.
बोर्ड का ऐतिहासिक कदम
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस बार दो बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं. बता दें कि बोर्ड के इतिहास में यह पहला मौका है जब 10वीं का परिणाम मार्च महीने में ही जारी कर दिया गया. आमतौर पर यह मई या जून में आता था. पहली बार 10वीं का रिजल्ट 12वीं के परिणामों से पहले घोषित किया गया है
रिजल्ट कैसे देखें?
भारी ट्रैफिक के कारण आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर फिलहाल तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं. छात्र इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.
यदि मुख्य वेबसाइट न खुले, तो छात्र निजी विश्वसनीय रिजल्ट पोर्टल का भी उपयोग कर सकते हैं.
टॉप 20 जिलों का परिणाम इस प्रकार हैं…
|क्रमांक
|जिला
|रैंकिंग (पास प्रतिशत के आधार पर)
|1
|टोंक
|99.24%
|2
|बाड़मेर
|99.00%
|3
|हनुमानगढ़
|98.64%
|4
|सलूम्बर
|96.88%
|5
|डीग
|96.55%
|6
|डीडवाना–कुचामन
|96.35%
|7
|झुंझुनूं
|96.12%
|8
|करौली
|95.76%
|9
|बीकानेर
|95.81%
|10
|खैरथल–तिजारा
|95.38%
|11
|भरतपुर
|92.84%
|12
|दौसा
|92.91%
|13
|चूरू
|93.07%
|14
|नागौर
|91.88%
|15
|राजसमंद
|91.67%
|16
|भीलवाड़ा
|91.21%
|17
|जालोर
|91.47%
|18
|बांसवाड़ा
|90.94%
|19
|डूंगरपुर
|89.55%
|20
|सीकर
|86.29%
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