RBSE Rajasthan Board Result 2026: बस कुछ देर में आएगा राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

RBSE Rajasthan Board Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में शामिल लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए आज का दिन बेहद अहम है. लंबे इंतजार के बाद आज 31 मार्च को सुबह 10 बजे राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 जारी किया जाएगा. राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परिणाम की आधिकारिक घोषणा करेंगे.

रिजल्ट जारी होते ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर डायरेक्ट लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा. इसके बाद छात्र अपने रोल नंबर की मदद से साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, तीनों स्ट्रीम का परिणाम आसानी से चेक कर सकेंगे. साथ ही वे अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं. रिजल्ट के साथ ही बोर्ड टॉपर्स के नाम, कुल पास प्रतिशत और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े भी साझा करेगा.

रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया बेहद आसान है. सबसे पहले छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद होमपेज पर 'Senior Secondary Result 2026' या 'RBSE 12th Result 2026' के लिंक पर क्लिक करना होगा. फिर अपना रोल नंबर और जरूरी विवरण भरकर सबमिट बटन दबाना होगा. इसके बाद पूरा रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर सुरक्षित रखा जा सकता है.

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इन बातों का रखें ध्यान

छात्रों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर अत्यधिक ट्रैफिक के कारण साइट स्लो हो सकती है. ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है और बार-बार पेज रिफ्रेश करने से बचें. थोड़ी देर बाद दोबारा प्रयास करने पर रिजल्ट आसानी से देखा जा सकेगा. यह भी ध्यान रखें कि ऑनलाइन डाउनलोड की गई मार्कशीट अस्थायी होती है, जबकि मूल मार्कशीट के लिए संबंधित स्कूल से संपर्क करना होगा.

रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्रों के सामने उच्च शिक्षा, कॉलेज एडमिशन और करियर प्लानिंग से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले होंगे. अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ भी मिल सकता है, जिससे उनके भविष्य को नई दिशा मिलेगी.

इस समय राजस्थान के लाखों छात्र-छात्राएं और उनके अभिभावक रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जैसे ही RBSE 12वीं रिजल्ट 2026 जारी होगा, छात्रों के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खुल जाएंगे. राजस्थान की ताजा खबरों और हर अपडेट के लिए जुड़े रहें और हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाएं.

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