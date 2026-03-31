RBSE 12वीं परिणाम जारी, साइंस 97.52%, वाणिज्य 93.64%, कला 97.54% रहा, तीनों संकायों में लड़कियों का शानदार प्रदर्शन

Rajasthan board result 2026 Out: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) का 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर कलेक्टरेट से वर्चुअली जुड़कर आज परिणाम जारी किया. इस बार कुल 9.50 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित किया गया है. कला, वाणिज्य और विज्ञान तीनों संकायों का परिणाम एक साथ जारी किया गया है.



संकायवार पास %

वर्ष RBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम में तीनों संकायों का पास प्रतिशत बेहद शानदार रहा है.आंकड़ों के अनुसार

विज्ञान संकाय: 97.52%

वाणिज्य संकाय: 93.64%

कला संकाय: 97.54%

वाणिज्य संकाय में इस बार थोड़ी गिरावट देखने को मिली, जबकि विज्ञान और कला संकाय में पास प्रतिशत 97% से ऊपर रहा.



लड़कियों ने फिर मारी बाजी

RBSE 12वीं रिजल्ट 2026 में लड़कियों ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित की है. सभी तीनों संकायों में लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों से काफी बेहतर रहा. शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से लगातार लड़कियां बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं. यह न केवल छात्राओं की मेहनत को दर्शाता है बल्कि समाज में बदलते नजरिए और लड़कियों की शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता को भी दिखाता है.

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कुल 9.50 लाख छात्र-छात्राओं का इंतजार खत्म

राजस्थान बोर्ड ने इस वर्ष 9.50 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया है. कला, वाणिज्य और विज्ञान तीनों संकायों का परिणाम एक साथ घोषित किया गया. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर कलेक्टरेट से वर्चुअली जुड़कर परिणाम जारी करते हुए सभी सफल छात्र-छात्राओं को बधाई दी.

छात्रों के भविष्य की दिशा

रिजल्ट घोषित होने के बाद अब छात्रों के सामने कॉलेज एडमिशन, उच्च शिक्षा और करियर प्लानिंग से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले होंगे. अच्छे अंक लाने वाले छात्रों को विभिन्न सरकारी और निजी छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ मिलने की संभावना है. विशेष रूप से विज्ञान और वाणिज्य संकाय के मेरिटोरियस छात्रों के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल और कॉमर्स स्ट्रीम में अच्छे कॉलेजों में दाखिले की राह आसान हो सकती है.

बोर्ड की तैयारी और छात्रों को सलाह

बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक करें. भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट स्लो हो सकती है, इसलिए बार-बार रिफ्रेश न करें. ऑनलाइन मार्कशीट केवल अस्थायी है, मूल मार्कशीट के लिए स्कूल से संपर्क करें.



RBSE 12वीं रिजल्ट 2026 ने एक बार फिर साबित किया कि राजस्थान के छात्र-छात्राएं कड़ी मेहनत और लगन से बेहतरीन नतीजे दे रहे हैं. खासकर लड़कियों का बेहतर प्रदर्शन पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है.

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