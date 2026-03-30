RBSE 12th Result 2026: जल्द जारी होने वाला है Class 12th का रिजल्ट, ऐसे चेक करें अपना स्कोरबॉर्ड

Rajasthan Board 12th Result Date: राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 2026 बहुत जल्द जारी होने वाला है. RBSE आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के नतीजे 31 मार्च 2026 तक घोषित कर सकता है. इस बार परीक्षा में कुल 9 लाख 10 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे. रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी होगा, जहां छात्र अपना रोल नंबर डालकर मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे.
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RBSE 12th Result 2026 Direct Link: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) 12वीं कक्षा का रिजल्ट 2026 बहुत जल्द घोषित होने वाला है. आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर रिजल्ट जारी होते ही छात्र अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे. शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के नतीजे एक साथ जारी कर दिए जाएंगे.
लाखों छात्रों का इंतजार
इस बार राजस्थान बोर्ड की 12वीं परीक्षा में कुल 9 लाख 10 हजार 9 छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे. परीक्षा 12 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक चली थी और पूरे प्रदेश में 6 हजार 170 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित की गई थीं. रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्रों को अपनी प्रोविजनल मार्कशीट ऑनलाइन मिल सकेगी.
कब आएगा रिजल्ट?
अभी तक RBSE की ओर से रिजल्ट की आधिकारिक तारीख और समय की पुष्टि नहीं हुई है. पिछले वर्षों के रुझान को देखते हुए आमतौर पर शिक्षा मंत्री या बोर्ड एक दिन पहले रिजल्ट की घोषणा कर देते हैं. ऐसे में किसी भी समय बोर्ड आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम का परिणाम जारी कर सकता है.
रिजल्ट कैसे चेक करें आसान स्टेप्स
राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने होंगे...
आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं
होमपेज पर “Senior Secondary Result 2026” या “RBSE 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें
अपना रोल नंबर और अन्य जरूरी डिटेल्स दर्ज करें
सबमिट बटन पर क्लिक करें
आपका पूरा रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा
मार्कशीट डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लेकर रख लें
छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सलाह
छात्रों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट चेक करने के समय वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक रहने की वजह से साइट धीमी हो सकती है. इसलिए धैर्य बनाए रखें और बार-बार रिफ्रेश न करें. रिजल्ट आने के बाद मूल मार्कशीट के लिए अपने स्कूल से संपर्क करना होगा.
रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्रों को उच्च शिक्षा, कॉलेज एडमिशन और करियर प्लानिंग से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे. बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को विभिन्न योजनाओं और छात्रवृत्ति के लाभ भी मिल सकेंगे.राजस्थान के लाखों छात्र-छात्राएं और उनके अभिभावक इस समय रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. RBSE 12वीं रिजल्ट 2026 जैसे ही जारी होगा, इस पेज पर सबसे पहले अपडेट दिया जाएगा.
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